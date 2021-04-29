Сбербанк заработал рекордную квартальную прибыль более чем в 300 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка в I квартале 2021 г. увеличилась в 2,5 раза по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года и составила 304,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности кредитной организации по МСФО.
Этот показатель является рекордным. Предыдущий максимальный результат был зафиксирован в III квартале 2020 г. — 271,4 млрд руб.
«В I квартале 2021 г. динамика бизнеса складывалась существенно лучше ожиданий», — заявила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико. «Сильный старт 2021 г. дает нам основание поднять прогноз по рентабельности капитала в текущем году до уровня более 20%», — добавила она. Рентабельность капитала банка в I квартале составила 24,3%.
Чистые процентные доходы Сбербанка выросли на 13,3% в годовом выражении до 421,5 млрд руб. Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,3% до 134,3 млрд руб.
В то же время банк сократил расходы на создание резервов. Они составили 44,2 млрд руб., что на 68% меньше, чем в I квартале 2020 г. — в преддверии первой волны пандемии коронавируса в России.
Выручка Сбербанка от нефинансового бизнеса выросла в годовом выражении примерно в четыре раза и достигла 33,6 млрд руб. В то же время показатель прибыльности этого сегмента до налогообложения оказался отрицательным: убыток составил 8,7 млрд руб.
В 2020 г. чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 760,3 млрд руб., сократившись на 10% по сравнению с 2019 г. Ожидается, что в 2021 г. показатель будет «существенно больше», заявил журналистам на пресс-конференции 23 апреля президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.