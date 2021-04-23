Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Финансы

«Сбер» выплатит рекордные дивиденды за 2020 год

Ведомости

Акционеры Сбербанка в ходе годового общего собрания одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли кредитной организации по МСФО, сообщается на сайте банка. Размер выплаты на одну акцию составит 18,7 руб.

Таким образом, сумма, направленная на дивиденды, соответствует той, что была в 2019 г. Тогда прибыль группы составила 870,1 млрд руб. и на дивиденды было направлено 50% от нее.

Сбербанк выплатит рекордные для российского рынка дивиденды второй год подряд. При этом половина суммы за 2020 г. — 211,2 млрд руб. — поступит в фонд национального благосостояния, поскольку контрольный пакет акций кредитной организации принадлежит Минфину.

В последующие годы Сбербанк планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Это соответствует его дивидендной политике до 2023 г.

Комментируя прогнозы по прибыли за 2021 г. на пресс-конференции, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф сказал журналистам, что «I квартал очень оптимистичен» и объем прибыли по отношению к прошлому году существенно вырос. Однако, говоря о годовом показателе, глава банка предпочел воздержаться от прогнозов.

«Это будет не немножко, а, скорее всего, существенно больше, чем в прошлом году. Но пока лучше давайте работать, чем делать прогнозы», — заявил он.

Ранее по теме: Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего нефинансового бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных