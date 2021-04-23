«Сбер» выплатит рекордные дивиденды за 2020 год
Акционеры Сбербанка в ходе годового общего собрания одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли кредитной организации по МСФО, сообщается на сайте банка. Размер выплаты на одну акцию составит 18,7 руб.
Таким образом, сумма, направленная на дивиденды, соответствует той, что была в 2019 г. Тогда прибыль группы составила 870,1 млрд руб. и на дивиденды было направлено 50% от нее.
Сбербанк выплатит рекордные для российского рынка дивиденды второй год подряд. При этом половина суммы за 2020 г. — 211,2 млрд руб. — поступит в фонд национального благосостояния, поскольку контрольный пакет акций кредитной организации принадлежит Минфину.
В последующие годы Сбербанк планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Это соответствует его дивидендной политике до 2023 г.
Комментируя прогнозы по прибыли за 2021 г. на пресс-конференции, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф сказал журналистам, что «I квартал очень оптимистичен» и объем прибыли по отношению к прошлому году существенно вырос. Однако, говоря о годовом показателе, глава банка предпочел воздержаться от прогнозов.
«Это будет не немножко, а, скорее всего, существенно больше, чем в прошлом году. Но пока лучше давайте работать, чем делать прогнозы», — заявил он.