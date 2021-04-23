«Сбер» выплатит рекордные дивиденды за 2020 год

Комментируя прогнозы по прибыли за 2021 г. на пресс-конференции, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф сказал журналистам, что «I квартал очень оптимистичен» и объем прибыли по отношению к прошлому году существенно вырос. Однако, говоря о годовом показателе, глава банка предпочел воздержаться от прогнозов.