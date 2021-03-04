Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего нефинансового бизнеса
Выручка Сбербанка от нефинансового бизнеса в 2020 г. составила 71,4 млрд руб., следует из отчетности «Сбера» по МСФО. Эти результаты кредитная организация раскрывает впервые. В 2019 г. показатель составил 26,4 млрд руб. Таким образом, данный сегмент нарастил выручку в 2,7 раза.
«В 2020 г. Сбер приобрел мажоритарную долю в компании Сбермаркет, одного из лидеров сегмента e-groccery, и ведущем российском геолокационном картографическом сервисе 2ГИС, консолидировал 100% Rambler Group и запустил собственный стриминговый сервис "СберЗвук"» — отмечается в пресс-релизе банка по результатам отчетности.
Как пояснили в кредитной организации, нефинансовый бизнес «Сбера» нацелен на разработку и предоставление новых для группы видов услуг через свои компании и компании, которыми она владеет частично. Сюда входят подсегменты E-commerce, FoodTech&Mobility, развлечения, Health и В2В-сервисы. При этом в комментарии к отчетности уточняется, что выручка по ассоциированным компаниям и совместным предприятиям отражена пропорционально доли владения «Сбера» в течение отчетного периода, в то время как по компаниям группы она рассчитана на 100% базе с даты получения контроля. Сведения по «Яндекс.Маркету», который в июле отошел «Яндексу», в отчетность не включены.
Наибольшую выручку в сегменте нефинансового бизнеса Сбербанку принесли В2В-сервисы — 33,6 млрд руб. Сюда входят облачные сервисы (SberCloud), услуги по кибербезопасности (компания BI.ZONE), а также маркетинговые услуги, биометрия и прочие нефинансовые сервисы для юридических лиц. В 2019 г. выручка этого подсегмента составляла 17,2 млрд руб.
Следующим по объему выручки в 2020 г. стал E-Commerce — 12,9 млрд руб. после 0,3 млрд руб. в 2019 г. Основными компаниями Сбербанка в этом подсегменте являются сервисы электронной коммерции и логистические сервисы «Сберлогистика», «СберМаркет» и «Самокат».
На развлечениях (медиасервисы Okko, «СберЗвук», «Союзмультфильм» и др.) «Сбер» заработал 7,4 млрд руб. после 1,9 млрд руб. годом ранее. Подсегмент FoodTech & Mobility (Delivery Club, «Кухня на районе», «Ситимобил», You Drive) принес 4,8 млрд руб. (0,5 млрд руб. в 2019 г.), а Health («СберЗдоровье») — 2,1 млрд руб. (1,5 млрд руб. в 2019 г.).
В целом прибыль «Сбера» от нефинансового бизнеса до налогообложения в 2020 г. составила 8,6 млрд руб. против убытка в 1,5 млрд руб. за год до этого. Это около 0,9% от общих результатов группы в 959,5 млрд руб.
Чистая прибыль Сбербанка в 2020 г. составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше прошлогоднего показателя. Это меньшее падение, чем ожидал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Так, в начале декабря он рассказал президенту России Владимиру Путину, что чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2020 г. в связи с пандемией снизится на 12-13% год к году и составит более 700 млрд руб.