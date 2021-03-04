Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего нефинансового бизнеса

Как пояснили в кредитной организации, нефинансовый бизнес «Сбера» нацелен на разработку и предоставление новых для группы видов услуг через свои компании и компании, которыми она владеет частично. Сюда входят подсегменты E-commerce, FoodTech&Mobility, развлечения, Health и В2В-сервисы. При этом в комментарии к отчетности уточняется, что выручка по ассоциированным компаниям и совместным предприятиям отражена пропорционально доли владения «Сбера» в течение отчетного периода, в то время как по компаниям группы она рассчитана на 100% базе с даты получения контроля. Сведения по «Яндекс.Маркету», который в июле отошел «Яндексу», в отчетность не включены.