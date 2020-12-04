Греф сообщил Путину о падении годовой прибыли Сбербанка на 12%
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2020 г. снизится примерно на 12-13% по сравнению с прошлым годом, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент, председатель правления банка Герман Греф. В 2019 г. чистая прибыль кредитной организации по МСФО составила 845 млрд руб., рост к году был 1,6%.
«Мы думаем, что в этом году наша прибыль примерно сократится на 12%, может быть, 13% по сравнению с прошлым годом, и мы в этом году заработаем, я думаю, более 700 млрд руб. чистой прибыли», — сказал Греф.
В ответ на замечание Путина о том, что показатели прибыли банка в первый и второй квартал текущего года падали в годовом выражении, Греф подтвердил, что это действительно происходило под влиянием кризиса. Так, на фоне значительного сокращения потребительского спроса банк наращивал резервы. Однако, по словам Грефа, в третьем и четвертом кварталах года в Сбербанке наблюдается полное восстановление, «как вне кризисного периода».
Согласно отчетности Сбербанка по МСФО, в первом квартале года его чистая прибыль сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. почти вдвое и составила 120,5 млрд руб. Во втором показатель снизился на треть — до 166,7 млрд руб. При этом в третьем квартале чистая прибыль увеличилась на 73,9% год к году — до 271,4 млрд руб. Таким образом, прибыль группы за 9 месяцев составила 558,6 млрд руб., тогда как в 2019 г. была 702,8 млрд руб.
Презентуя новую трехлетнюю стратегию Сбербанка в ноябре этого года, Греф заявил, что единственная цель, не достигнутая кредитной организацией в рамках предыдущей стратегии, — это чистая прибыль в 1 трлн руб. в 2020 г. По его словам, планам помешала пандемия.
При этом, несмотря на кризис, Сбербанк выплатил рекордные в России дивиденды за 2019 г. в размере 50% от прибыли по МСФО — 422,4 млрд руб. Такой же план по дивидендам банк сохранил и в рамках новой стратегии.