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Греф сообщил Путину о падении годовой прибыли Сбербанка на 12%

Ведомости

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2020 г. снизится примерно на 12-13% по сравнению с прошлым годом, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент, председатель правления банка Герман Греф. В 2019 г. чистая прибыль кредитной организации по МСФО составила 845 млрд руб., рост к году был 1,6%.

«Мы думаем, что в этом году наша прибыль примерно сократится на 12%, может быть, 13% по сравнению с прошлым годом, и мы в этом году заработаем, я думаю, более 700 млрд руб. чистой прибыли», — сказал Греф.

В ответ на замечание Путина о том, что показатели прибыли банка в первый и второй квартал текущего года падали в годовом выражении, Греф подтвердил, что это действительно происходило под влиянием кризиса. Так, на фоне значительного сокращения потребительского спроса банк наращивал резервы. Однако, по словам Грефа, в третьем и четвертом кварталах года в Сбербанке наблюдается полное восстановление, «как вне кризисного периода».

Согласно отчетности Сбербанка по МСФО, в первом квартале года его чистая прибыль сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. почти вдвое и составила 120,5 млрд руб. Во втором показатель снизился на треть — до 166,7 млрд руб. При этом в третьем квартале чистая прибыль увеличилась на 73,9% год к году — до 271,4 млрд руб. Таким образом, прибыль группы за 9 месяцев составила 558,6 млрд руб., тогда как в 2019 г. была 702,8 млрд руб.

Презентуя новую трехлетнюю стратегию Сбербанка в ноябре этого года, Греф заявил, что единственная цель, не достигнутая кредитной организацией в рамках предыдущей стратегии, — это чистая прибыль в 1 трлн руб. в 2020 г. По его словам, планам помешала пандемия.

При этом, несмотря на кризис, Сбербанк выплатил рекордные в России дивиденды за 2019 г. в размере 50% от прибыли по МСФО — 422,4 млрд руб. Такой же план по дивидендам банк сохранил и в рамках новой стратегии.

Ранее по теме: Набсовет Сбербанка сохранил дивидендную политику до 2023 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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