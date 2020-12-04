Греф сообщил Путину о падении годовой прибыли Сбербанка на 12%

Согласно отчетности Сбербанка по МСФО, в первом квартале года его чистая прибыль сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. почти вдвое и составила 120,5 млрд руб. Во втором показатель снизился на треть — до 166,7 млрд руб. При этом в третьем квартале чистая прибыль увеличилась на 73,9% год к году — до 271,4 млрд руб. Таким образом, прибыль группы за 9 месяцев составила 558,6 млрд руб., тогда как в 2019 г. была 702,8 млрд руб.