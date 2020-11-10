Набсовет Сбербанка сохранил дивидендную политику до 2023 года

«Мы сохранили текущий уровень достаточности базового капитала в качестве целевого уровня в размере 12,5% и взяли за базу 50% дивидендов, который был достигнут в этом году и, надеюсь, будет достигнут на горизонте новой стратегии», — сказал он, добавив, что Набсовет также утвердил новую стратегию банка до 2023 года. Ее подробности будут раскрыты на «Дне инвестора» 30 ноября.