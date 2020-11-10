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Набсовет Сбербанка сохранил дивидендную политику до 2023 года

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Наблюдательный совет Сбербанка сохранил параметры текущей дивидендной политики, подразумевающей выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении требования достаточности капитала на уровне 12,5%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.

«Мы сохранили текущий уровень достаточности базового капитала в качестве целевого уровня в размере 12,5% и взяли за базу 50% дивидендов, который был достигнут в этом году и, надеюсь, будет достигнут на горизонте новой стратегии», — сказал он, добавив, что Набсовет также утвердил новую стратегию банка до 2023 года. Ее подробности будут раскрыты на «Дне инвестора» 30 ноября.

Греф отметил, что Сбербанк выполнил практически все цели предыдущей стратегии, в том числе — главную нефинансовую — стал технологической компанией. Глава банка отметил, что единственным параметром, которого Сбербанк не достиг, стала годовая прибыль в размере 1 трлн руб. Этому, по словам банкира, помешала пандемия коронавирусной инфекции.

Ранее Сбербанк выплатил дивиденды за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб., то есть 18,70 руб. на одну акцию. Греф отметил тогда, что данная сумма является рекордной не только за всю историю кредитной организации, но и среди всех компаний России.

Ранее по теме: Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2019 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных