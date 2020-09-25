Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2019 год
Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. — 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения кредитной организации. На одну акцию будет выплачено 18,70 руб.
«Всего мы выплатим 422 млрд руб. Это рекорд не только для Сбербанка, но и для всей России. За всю историю ни одна компания России не выплачивала такую сумму дивидендов», — заявил в своем обращении к акционерам президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Чистая прибыль Сбербанка за 2019 г. после налогообложения составила 856 млрд руб. О том, что Набсовет банка подтвердил рекомендацию по дивидендам за 2019 г. в размере 50% от прибыли по МСФО стало известно ранее 21 августа.
В апреле Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния.