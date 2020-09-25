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Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2019 год

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Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. — 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения кредитной организации. На одну акцию будет выплачено 18,70 руб.

«Всего мы выплатим 422 млрд руб. Это рекорд не только для Сбербанка, но и для всей России. За всю историю ни одна компания России не выплачивала такую сумму дивидендов», — заявил в своем обращении к акционерам президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Чистая прибыль Сбербанка за 2019 г. после налогообложения составила 856 млрд руб. О том, что Набсовет банка подтвердил рекомендацию по дивидендам за 2019 г. в размере 50% от прибыли по МСФО стало известно ранее 21 августа.

В апреле Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных