Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2019 год

«Всего мы выплатим 422 млрд руб. Это рекорд не только для Сбербанка, но и для всей России. За всю историю ни одна компания России не выплачивала такую сумму дивидендов», — заявил в своем обращении к акционерам президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.