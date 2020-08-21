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Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей

Ведомости

Набсовет Сбербанка подтвердил рекомендацию по дивидендам за 2019 г. в размере 50% от прибыли по МСФО. Об этом заявил на пресс-конференции председатель совета директоров кредитной организации Герман Греф, передает «РИА Новости». 

Прибыль Сбербанка за 2019 г. по МСФО составила 845 млрд руб., следует из отчета компании. Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.

На фоне новостей о подтверждении по рекомендации дивидендов акции Сбербанка дорожали на 1,16% до 235 руб. 59 коп. в 14.30 мск, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. 

В апреле Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных