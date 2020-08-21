Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей

Прибыль Сбербанка за 2019 г. по МСФО составила 845 млрд руб., следует из отчета компании. Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.