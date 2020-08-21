Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей
Набсовет Сбербанка подтвердил рекомендацию по дивидендам за 2019 г. в размере 50% от прибыли по МСФО. Об этом заявил на пресс-конференции председатель совета директоров кредитной организации Герман Греф, передает «РИА Новости».
Прибыль Сбербанка за 2019 г. по МСФО составила 845 млрд руб., следует из отчета компании. Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.
На фоне новостей о подтверждении по рекомендации дивидендов акции Сбербанка дорожали на 1,16% до 235 руб. 59 коп. в 14.30 мск, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
В апреле Минфин сообщил о завершении сделки с ЦБ по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка. Правительство заплатило за 50% плюс 1 акция 2,14 трлн руб. из фонда национального благосостояния.