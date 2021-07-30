С начала года Сбербанк инвестировал в убыточную экосистему $1 млрд

С начала года Сбербанк инвестировал в убыточную экосистему $1 млрдСбербанк хочет увеличить выручку нефинансового бизнеса в 2,7 раз к концу года
Нефинансовые сервисы экосистемы Сбербанка в первом полугодии принесли 74,7 млрд руб. выручки, что в 3 раза выше прошлогоднего показателя, следует из отчетности банка по МСФО. За весь 2021 год он планирует получить 200 млрд руб. выручки от этого сегмента. Пока доля нефинансового бизнеса в доходах Сбербанка мизерная: выручка всего банка в первом полугодии составила 1,8 трлн руб., на нефинансовый бизнес пришлось 4% против чуть более 2% по итогам 2020 г., доля этого сегмента также занимает менее 1% (230 млрд руб.) всех активов банка.
Несмотря на рост выручки, убыток экосистемы Сбербанка увеличивается: в первом полугодии он достиг 19,2 млрд руб. и вырос в 2,7 раза в сравнении с тем же периодом год назад. Совокупная EBITDA нефинансовых сервисов Сбербанка также остается отрицательной: за первое полугодие она составила 14,3 млрд руб. против 5,4 млрд руб. годом ранее.
Достичь 200 млрд руб. выручки нефинансового бизнеса Сбербанк рассчитывает, в частности, за счет самого крупного сегмента нефинансового бизнеса – электронной коммерции (входят сервисы доставки «Сбермаркет», «Самокат», «Сбермегамаркет»), рассказала в ходе конференц-звонка финансовый директор банка Александра Бурико. По ее словам, важную роль в росте сегмента играет сезонность – активность во II квартале обычно замедляется, а в III–IV кварталах возрастает. Плюс, по словам Бурико, «Сбермегамаркет» запустился только в апреле и Сбербанк надеется, что значительный рост в выручку сегмента электронной коммерции пойдет из этого сервиса. Полугодовой объем оборота товаров (GMV) сегмента e-commerce Сбербанка достиг в первом полугодии 34,8 млрд руб., что в 12,9 раза выше показателя прошлого года. Это крупнейший сегмент нефинансового бизнеса и самый убыточный: отрицательная EBITDA за полгода достигла 12,2 млрд против 1,6 млрд руб. годом ранее.
Вклад в убыточность экосистемы вносит совместное (по 45%) предприятие Сбербанка с Mail.ru Group «О2О холдинг». Оно создано в конце 2019 г. Общий убыток предприятия достиг 16,2 млрд руб. в первом полугодии и вырос в 1,8 раза в сравнении с прошлым годом, говорится в отчетности. За первые шесть месяцев 2021 г. выручка О2О выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. годом ранее.
Основные активы О2О – сервисы доставки «Самокат», доставки готовой еды Delivery Club, агрегатор такси «Ситимобил». Все эти бизнесы в стадии быстрого роста и поэтому генерируют убытки, объяснила Бурико.
Совместное предприятие находится на инвестиционном этапе, отметила она, поэтому ситуация соответствует ожиданиям Сбербанка. В ноябре 2020 г. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов с Mail.ru Group: у компаний могли возникнуть разногласия, в числе которых вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему – финансовой сети банка или соцсети «В контакте», которая принадлежит Mail.
Миллиард за полгода
С начала года Сбербанк инвестировал в компании нефинансового бизнеса $1 млрд, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Это порядка 73 млрд руб. или 11,5% рекордной чистой прибыли (630 млрд руб.) госбанка за первое полугодие. Ровно столько же Сбербанк вложил за три года развития экосистемы с 2017 по 2019 г., говорил первый зампред правления банка Лев Хасис. В течение ближайших трех лет группа потратит на развитие нефинансового бизнеса суммарно 300–350 млрд руб., сказала Reuters Бурико.
Основные приобретения Сбербанка в первом полугодии включают 85% маркетплейса «Сбермегамаркет» (бывший goods.ru), 25% крупнейшего в России издателя учебников «Просвещение», а также инвестиции в совместное предприятие с Mail.ru Group «О2О холдинг», уточнил представитель госбанка.
В «Сбермегамаркет» Сбербанк инвестировал 35 млрд руб., 25% «Просвещения» оценивалось в 27 млрд руб. исходя из оценки 100% акций в 108 млрд руб. Размер всех инвестиций Сбербанка в О2О на 1 июня составил 57 млрд руб., уточнил его представитель. «Сбер» инвестирует в О2О совместно с Mail.ru на паритетной основе. У Сбербанка было обязательство сделать дополнительный вклад в «О2О холдинг» на 10,1 млрд руб. в 2021 г., говорилось в отчетности банка за 2020 г. Будущие платежи зависели от выполнения компанией KPI, уточнял финансовый директор Mail.ru Group Мэттью Хаммонд. Но KPI компания не выполнила, поэтому Сбербанк не внес обещанные 10 млрд руб., рассказала журналистам Бурико. В «Сбере» не комментируют, о каких KPI речь и причины их невыполнения.
ЦБ против экосистем
Сбербанк начал активно строить экосистему, в которую входят нефинансовые и финансовые сервисы, с 2017 г. Стратегия Сбербанка предполагает, что нефинансовый бизнес выйдет на безубыточность к 2023 г. И к этому же моменту банк планирует войти в тройку лидеров e-commerce, а к 2030 г. – стать лидером, говорил в ноябре Хасис. Выручка этого сегмента должна вырасти более чем в 10 раз в течение трех лет, а общий оборот товаров – приблизиться к 500 млрд руб. К 2023 г. доля нефинансовых бизнесов экосистемы должна занять 5% в чистом операционном доходе Сбербанка. А через 10 лет Сбербанк всерьез намерен стать не только банком: к 2030 г. нефинансовая часть его экосистемы должна приносить уже 20–30% чистого операционного дохода.
Неконтролируемое развитие экосистем на базе банков настораживает Банк России. «Банки инвестируют средства вкладчиков в новый бизнес, в свою экспансию. Отдачи от этих бизнесов могут быть и меньше, и позднее, чем ожидает банк, который находится в центре экосистемы», – говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она отмечала, что это не проблема вкладчика, «насколько будет прибылен онлайн-кинотеатр или даже сеть онлайн-кинотеатров, которой банк владеет».
По словам Набиуллиной, регулятор не хочет запрещать банкам инвестировать в экосистемы, но платить должны акционеры, а не вкладчики. Поэтому ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в нефинансовый бизнес и ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы. Предполагается установить 30%-ный лимит на капитал по таким активам. Логика ЦБ такая: введение нового регулирования даст банкам возможность развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, если их вложения в ИА с определенного уровня будут полностью обеспечены деньгами акционеров.
Отобьются ли затраты
Развитие экосистемы «Сбера» находится на начальном этапе, что характеризуется значительными расходами на развитие, инвестициями в инфраструктуру и маркетинг, говорит директор банковского сектора Fitch Антон Лопатин. На этом этапе развития в оценке результатов работы нефинансовых бизнесов «Сбера» стоит фокусироваться на выручке, отмечает он: в какой-то степени ее трехкратный рост обусловлен низкой базой. Но приблизиться к цели в 200 млрд по итогам года банк, скорее всего, сможет, полагает аналитик: бурный рост продолжится и потенциал для этого роста есть.
Нельзя согласиться с тем, что инвестиции в различные проекты делаются за счет средств вкладчиков, говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. Инвестиции делаются в том числе из чистой прибыли банка, которая даже в кризисный прошлый год составила 753 млрд руб. (по итогам полугодия 2021 г. – рекордные 630 млрд руб.).
Для игроков рынка электронной коммерции важнейшими целевыми показателями являются темпы роста, доля рынка и количество клиентов, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, для всего этого, а также для развития логистической инфраструктуры и региональной экспансии необходимы масштабные инвестиции. Поэтому почти все компании этого сегмента на этапе своего бурного развития несут убытки, так как им необходимо занять определенную долю на рынке.
Даже если какие-то сервисы операционно убыточны, то их позитивный эффект от перекрестных продаж учитывается в общей прибыли группы, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. При этом, по его словам, не все сервисы экосистемы будут успешными и пройдут естественный отбор. Если говорить о безубыточности нефинансового бизнеса к 2023 г., то отдельные сервисы могут ее достигнуть за этот срок, отдельные – нет, считает Путиловский: отбить все затраты на подобные проекты банка к 2023 г. будет довольно трудно.