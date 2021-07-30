С начала года Сбербанк инвестировал в убыточную экосистему $1 млрд

Сбербанк начал активно строить экосистему, в которую входят нефинансовые и финансовые сервисы, с 2017 г. Стратегия Сбербанка предполагает, что нефинансовый бизнес выйдет на безубыточность к 2023 г. И к этому же моменту банк планирует войти в тройку лидеров e-commerce, а к 2030 г. – стать лидером, говорил в ноябре Хасис. Выручка этого сегмента должна вырасти более чем в 10 раз в течение трех лет, а общий оборот товаров – приблизиться к 500 млрд руб. К 2023 г. доля нефинансовых бизнесов экосистемы должна занять 5% в чистом операционном доходе Сбербанка. А через 10 лет Сбербанк всерьез намерен стать не только банком: к 2030 г. нефинансовая часть его экосистемы должна приносить уже 20–30% чистого операционного дохода.