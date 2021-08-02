Эксперты назвали регионы-лидеры по числу выданных ипотечных кредитов

Так, в период с 1 июня 2020 г. по ту же дату 2021 г. в среднем на 1000 экономически активных россиян было выдано порядка 27 ипотечных кредитов. При этом в Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 44,8 ссуды на 1000, в Ямало-Ненецком — 43,2 на 1000, в Тюменской области — 42,2 на 1000. На четвертом и пятом местах находятся Новосибирская область и Чувашия: там на 1000 жителей выдано по 38,7 и 38,6 кредитов соответственно.