Эксперты назвали регионы-лидеры по числу выданных ипотечных кредитов
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Тюменская область вошли в число регионов–лидеров России по числу выдаваемых жителям ипотечных кредитов, говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».
Так, в период с 1 июня 2020 г. по ту же дату 2021 г. в среднем на 1000 экономически активных россиян было выдано порядка 27 ипотечных кредитов. При этом в Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 44,8 ссуды на 1000, в Ямало-Ненецком — 43,2 на 1000, в Тюменской области — 42,2 на 1000. На четвертом и пятом местах находятся Новосибирская область и Чувашия: там на 1000 жителей выдано по 38,7 и 38,6 кредитов соответственно.
«В целом среди лидирующих субъектов РФ достаточно много северных регионов, что связано с неплохим уровнем денежных доходов в них», — говорится в исследовании.
Наименьшее количество выданных на 1000 граждан ипотечных кредитов зафиксировано в Ингушетии — 5,3. За ней с конца следуют Дагестан и Крым — по 6,2 и 8,8 ссуд соответственно. В антирейтинг попали также Кабардино-Балкария и Севастополь — 10,8 и 11,4 кредита соответственно.
«Согласно цифрам, особенно слабо ипотека развита в Республиках Ингушетия и Дагестан, что, по всей видимости, связано как со слабым желанием населения ее брать (в частности, из-за значительной доли частного сектора), так и с более слабым общим развитием банковских услуг. В целом похожая ситуация сложилась во многих других национальных республиках», — заявили эксперты.
Самый крупный средний размер ипотечных ссуд отмечен в Москве — более 6,1 млн руб. Далее следуют Московская (4,2 млн руб.) и Сахалинская области (4,1 млн руб.), Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург и Якутия — по 3,5 млн руб. соответственно.
Ранее аналитики «Дом.РФ» сообщили, что в первом полугодии 2021 г. топ-20 ипотечных банков России выдали населению 907 000 кредитов на покупку жилья на общую сумму 2,6 трлн руб. Это на 45 и 76% соответственно превышает показатели аналогичного периода 2020 г.