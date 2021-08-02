ЦБ сообщил об ослаблении инфляционного давления в России
Первые признаки ослабления инфляционного давления стали наблюдаться в России в июне и первой половине июля, говорится в докладе Центробанка «О денежно-кредитной политике».
«В июне и первой половине июля появились первые признаки ослабления инфляционного давления, этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции», — сказано в документе. Также регулятор указал на замедление прироста потребительских цен за месяц и снижение базовой инфляции.
В ЦБ напомнили, что в соответствии с прогнозом инфляция в России начнет замедляться во второй половине этого года по мере исчерпания влияния временных факторов, сокращения возможностей предприятий по переносу возросших издержек в цены и действия принятых решений по денежно-кредитной политике. Так, на последнем заседании регулятор принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5% годовых. Это было сделано из-за продолжения ускорения темпов роста потребительских цен и влияния проинфляционных факторов в экономике.
По прогнозу ЦБ, на конец года инфляция в России может составить 5,7–6,2%, что значительно выше цели в 4%. В предыдущем прогнозе от 23 апреля регулятор указывал, что темп роста потребительских цен составит в декабре 4,7–5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным значением с августа 2016 г. В целом показатель растет с конца прошлого года. Тогда, в декабре, он был на уровне 4,9%.