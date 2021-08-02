ЦБ сообщил об ослаблении инфляционного давления в России

В ЦБ напомнили, что в соответствии с прогнозом инфляция в России начнет замедляться во второй половине этого года по мере исчерпания влияния временных факторов, сокращения возможностей предприятий по переносу возросших издержек в цены и действия принятых решений по денежно-кредитной политике. Так, на последнем заседании регулятор принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5% годовых. Это было сделано из-за продолжения ускорения темпов роста потребительских цен и влияния проинфляционных факторов в экономике.