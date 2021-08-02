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ЦБ сообщил об ослаблении инфляционного давления в России

Ведомости

Первые признаки ослабления инфляционного давления стали наблюдаться в России в июне и первой половине июля, говорится в докладе Центробанка «О денежно-кредитной политике».

«В июне и первой половине июля появились первые признаки ослабления инфляционного давления, этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции», — сказано в документе. Также регулятор указал на замедление прироста потребительских цен за месяц и снижение базовой инфляции.

В ЦБ напомнили, что в соответствии с прогнозом инфляция в России начнет замедляться во второй половине этого года по мере исчерпания влияния временных факторов, сокращения возможностей предприятий по переносу возросших издержек в цены и действия принятых решений по денежно-кредитной политике. Так, на последнем заседании регулятор принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 6,5% годовых. Это было сделано из-за продолжения ускорения темпов роста потребительских цен и влияния проинфляционных факторов в экономике.

По прогнозу ЦБ, на конец года инфляция в России может составить 5,7–6,2%, что значительно выше цели в 4%. В предыдущем прогнозе от 23 апреля регулятор указывал, что темп роста потребительских цен составит в декабре 4,7–5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, что является максимальным значением с августа 2016 г. В целом показатель растет с конца прошлого года. Тогда, в декабре, он был на уровне 4,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных