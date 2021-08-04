Аналитики сообщили о росте покупок через Pay-платежи на 36%

Гендиректор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко рассказал, что число крупных платежей через Apple Pay и Google Pay могло вырасти, потому что клиенты стали таким способом оплачивать квартиры на сайтах застройщиков. Он отметил, что платежи с помощью смартфона удобны; такой способ один из самых надежных для оплаты покупок в интернете. По мнению Романенко, на Apple Pay приходится большая доля платежей, потому что владельцы iPhone более состоятельные и чаще делают покупки в интернете, чем владельцы смартфонов с GooglePay.