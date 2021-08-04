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Аналитики сообщили о росте покупок через Pay-платежи на 36%

Ведомости

Количество покупок стоимостью от 1 до 10 млн руб. за семь месяцев 2021 г. выросло в 24,5 раза, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «ЮMoney», который принадлежит Сберу.

Аналитики изучили платежные методы более чем в 120 000 интернет-магазинов с 1 января по 31 июля 2020 и 2021 гг. За этот период число платежей через смартфоны выросло на 36% в годовом выражении, оборот и количество клиентов – в 2,5 раза.

В исследовании говорится, что 76% платежей через смартфоны совершаются с помощью Apple Pay, 24% — через Google Pay. Доля покупок, оплаченных с телефонов, за период выросла с 50% до 59%, оплата с десктопов уменьшилась с 48% до 40%. 1% платежей совершался через планшеты.

Гендиректор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко рассказал, что число крупных платежей через Apple Pay и Google Pay могло вырасти, потому что клиенты стали таким способом оплачивать квартиры на сайтах застройщиков. Он отметил, что платежи с помощью смартфона удобны; такой способ один из самых надежных для оплаты покупок в интернете. По мнению Романенко, на Apple Pay приходится большая доля платежей, потому что владельцы iPhone более состоятельные и чаще делают покупки в интернете, чем владельцы смартфонов с GooglePay.

Глава совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов добавил, что магазины с большим чеком старались не принимать карты. Платежные системы в последнее время пересмотрели условия проведения крупных платежей: установили порог для комиссии или ввели бонусы. Из-за этого покупатели стали чаще оплачивать крупные покупки, например квартиры или машины, картой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных