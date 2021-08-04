Аналитики сообщили о росте покупок через Pay-платежи на 36%
Количество покупок стоимостью от 1 до 10 млн руб. за семь месяцев 2021 г. выросло в 24,5 раза, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса «ЮMoney», который принадлежит Сберу.
Аналитики изучили платежные методы более чем в 120 000 интернет-магазинов с 1 января по 31 июля 2020 и 2021 гг. За этот период число платежей через смартфоны выросло на 36% в годовом выражении, оборот и количество клиентов – в 2,5 раза.
В исследовании говорится, что 76% платежей через смартфоны совершаются с помощью Apple Pay, 24% — через Google Pay. Доля покупок, оплаченных с телефонов, за период выросла с 50% до 59%, оплата с десктопов уменьшилась с 48% до 40%. 1% платежей совершался через планшеты.
Гендиректор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко рассказал, что число крупных платежей через Apple Pay и Google Pay могло вырасти, потому что клиенты стали таким способом оплачивать квартиры на сайтах застройщиков. Он отметил, что платежи с помощью смартфона удобны; такой способ один из самых надежных для оплаты покупок в интернете. По мнению Романенко, на Apple Pay приходится большая доля платежей, потому что владельцы iPhone более состоятельные и чаще делают покупки в интернете, чем владельцы смартфонов с GooglePay.
Глава совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов добавил, что магазины с большим чеком старались не принимать карты. Платежные системы в последнее время пересмотрели условия проведения крупных платежей: установили порог для комиссии или ввели бонусы. Из-за этого покупатели стали чаще оплачивать крупные покупки, например квартиры или машины, картой.