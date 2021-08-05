Центробанк Венесуэлы объявил о вводе цифрового боливара

Кроме того, цифровой боливар должен привести к снижению операционных издержек в экономике и укрепить ее, сделав более безопасной и прозрачной. Подчеркивается, что ЦБ и правительство Венесуэлы будут продолжать защищать и гарантировать денежный суверенитет страны, чтобы способствовать восстановлению ее экономики и укреплять независимость от местных и внешних факторов.