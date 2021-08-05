Центробанк Венесуэлы объявил о вводе цифрового боливара
Центральный банк Венесуэлы с 1 октября этого года начнет проводить деноминацию национальной валюты — боливара, также он начнет выпускать цифровую версию валюты. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Так, один новый венесуэльский боливар будет равен 1 млн старых. Иными словами, со всех ценников будут списаны шесть нулей.
«Это изменение денежной шкалы, основанное на углублении и развитии цифровой экономики в Венесуэле, представляет собой необходимую историческую веху в то время, когда страна начинает путь экономического восстановления после кризиса, вызванного жестокой атакой на нашу страну», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
Отмечается, что введение цифрового боливара не повлияет на стоимость валюты. Она не станет дороже, но будет более проста в использовании. При этом ЦБ начнет ограничивать выпуск национальной валюты в физическом выражении и стимулировать использование гражданами цифрового эквивалента.
Предполагается, что нововведение будет способствовать формированию прогрессивных взглядов общества на платежи, а также посодействует установлению «большей связи населения с его денежным знаком, несмотря на постоянные внешние атаки и спекулятивные процессы».
Кроме того, цифровой боливар должен привести к снижению операционных издержек в экономике и укрепить ее, сделав более безопасной и прозрачной. Подчеркивается, что ЦБ и правительство Венесуэлы будут продолжать защищать и гарантировать денежный суверенитет страны, чтобы способствовать восстановлению ее экономики и укреплять независимость от местных и внешних факторов.