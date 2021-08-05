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Центробанк Венесуэлы объявил о вводе цифрового боливара

Ведомости

Центральный банк Венесуэлы с 1 октября этого года начнет проводить деноминацию национальной валюты — боливара, также он начнет выпускать цифровую версию валюты. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Так, один новый венесуэльский боливар будет равен 1 млн старых. Иными словами, со всех ценников будут списаны шесть нулей.

«Это изменение денежной шкалы, основанное на углублении и развитии цифровой экономики в Венесуэле, представляет собой необходимую историческую веху в то время, когда страна начинает путь экономического восстановления после кризиса, вызванного жестокой атакой на нашу страну», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Отмечается, что введение цифрового боливара не повлияет на стоимость валюты. Она не станет дороже, но будет более проста в использовании. При этом ЦБ начнет ограничивать выпуск национальной валюты в физическом выражении и стимулировать использование гражданами цифрового эквивалента.

Предполагается, что нововведение будет способствовать формированию прогрессивных взглядов общества на платежи, а также посодействует установлению «большей связи населения с его денежным знаком, несмотря на постоянные внешние атаки и спекулятивные процессы».

Кроме того, цифровой боливар должен привести к снижению операционных издержек в экономике и укрепить ее, сделав более безопасной и прозрачной. Подчеркивается, что ЦБ и правительство Венесуэлы будут продолжать защищать и гарантировать денежный суверенитет страны, чтобы способствовать восстановлению ее экономики и укреплять независимость от местных и внешних факторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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