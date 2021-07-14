ЕЦБ запустил пилотный проект по созданию цифрового евро

«Цифровой евро должен отвечать потребностям европейцев и в то же время помогать предотвращать незаконную деятельность и избегать любого нежелательного воздействия на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику», — отмечается в заявлении регулятора. В ЕЦБ подчеркнули, что цифровой евро в любом случае будет дополнять наличные деньги, а не заменять их. При этом решение о запуске цифровой валюты в Евросоюзе будет принято позже.