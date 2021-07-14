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ЕЦБ запустил пилотный проект по созданию цифрового евро

Ведомости

Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил пилотный проект по созданию цифрового евро, говорится на сайте регулятора. Этап исследований продлится два года, за это время разработчики должны будут решить вопросы, касающиеся дизайна, вариантов распространения цифровой валюты, а также изучат варианты использования. 

«Цифровой евро должен отвечать потребностям европейцев и в то же время помогать предотвращать незаконную деятельность и избегать любого нежелательного воздействия на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику», — отмечается в заявлении регулятора. В ЕЦБ подчеркнули, что цифровой евро в любом случае будет дополнять наличные деньги, а не заменять их. При этом решение о запуске цифровой валюты в Евросоюзе будет принято позже. 

На этапе исследований будет также оценено возможное влияние цифрового евро на рынок в целом, определены варианты дизайна, обеспечивающие конфиденциальность и избегающие рисков для граждан ЕС и экономики в целом. 

За последние девять месяцев ЕЦБ вместе с национальными центральными банками стран еврозоны проделал экспериментальную работу, в которой участвовали представители академических кругов и частного сектора.

Эксперименты проводились в области цифровой бухгалтерской книги евро, конфиденциальности и борьбы с отмыванием денег, лимитов на цифровое евро в обращении и доступа конечного пользователя без подключения к интернету. «Никаких серьезных технических препятствий ни для одного из оцениваемых вариантов конструкции выявлено не было», — подчеркивается в заявлении. 

Ранее российский Центральный банк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования системы цифрового рубля. Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре текущего года, а в январе 2022 г. начать тестирование. В пилотную группу банков вошли ВТБСбербанк, банк Дом.РФ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Газпромбанк, «Ак Барс», СКБ-банк,  Росбанк, банк «Союз» и «ТКБ банк». 

На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота.

Ранее по теме: ЦБ выбрал 12 банков для тестирования системы цифрового рубля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных