ЕЦБ запустил пилотный проект по созданию цифрового евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил пилотный проект по созданию цифрового евро, говорится на сайте регулятора. Этап исследований продлится два года, за это время разработчики должны будут решить вопросы, касающиеся дизайна, вариантов распространения цифровой валюты, а также изучат варианты использования.
«Цифровой евро должен отвечать потребностям европейцев и в то же время помогать предотвращать незаконную деятельность и избегать любого нежелательного воздействия на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику», — отмечается в заявлении регулятора. В ЕЦБ подчеркнули, что цифровой евро в любом случае будет дополнять наличные деньги, а не заменять их. При этом решение о запуске цифровой валюты в Евросоюзе будет принято позже.
На этапе исследований будет также оценено возможное влияние цифрового евро на рынок в целом, определены варианты дизайна, обеспечивающие конфиденциальность и избегающие рисков для граждан ЕС и экономики в целом.
За последние девять месяцев ЕЦБ вместе с национальными центральными банками стран еврозоны проделал экспериментальную работу, в которой участвовали представители академических кругов и частного сектора.
Эксперименты проводились в области цифровой бухгалтерской книги евро, конфиденциальности и борьбы с отмыванием денег, лимитов на цифровое евро в обращении и доступа конечного пользователя без подключения к интернету. «Никаких серьезных технических препятствий ни для одного из оцениваемых вариантов конструкции выявлено не было», — подчеркивается в заявлении.
Ранее российский Центральный банк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования системы цифрового рубля. Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре текущего года, а в январе 2022 г. начать тестирование. В пилотную группу банков вошли ВТБ, Сбербанк, банк Дом.РФ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Газпромбанк, «Ак Барс», СКБ-банк, Росбанк, банк «Союз» и «ТКБ банк».
На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота.