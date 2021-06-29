ЦБ выбрал 12 банков для тестирования системы цифрового рубля
Центральный банк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования системы цифрового рубля, говорится в сообщении регулятора. Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре текущего года, а в январе 2022 г. начать тестирование.
«Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля», — следует из сообщения ЦБ. «Для организации такого взаимодействия мы оперативно сформировали первую пилотную группу банков, чтобы они успели настроить для пилотирования свои системы и процессы с технической и технологической точки зрения», — отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
В пилотную группу банков вошли ВТБ, Сбербанк, «Банк Дом.РФ»,«Альфа-банк» «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк» «Ак Барс», «СКБ-банк», «Росбанк», «Банк Союз» и «ТКБ банк».
На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота.
Ранее Скоробогатова поясняла, что на первом этапе регулятор совместно с кредитными организациями займется тестированием наиболее простых операций с цифровым рублем — переводов между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг. Затем, когда станет ясно, что участники рынка понимают, как работает система, а ЦБ увидит, что новый инструмент не создает проблем с ликвидностью, начнется тестирование более сложных операций — оплата налогов и перечисление бюджетных выплат.
Говоря об отличии цифрового рубля от безналичных платежей, Скоробогатова говорила, что платформа этого нового инструмента, обладающего свойствами и наличных, и безналичных денег, предоставит всем клиентам одинаковые условия и тарифы на совершение операций по всей стране вне зависимости от банка обслуживания. Так, на данный момент при совершении платежа или перевода через мобильное приложение пользователь вынужден делать это по правилам конкретной кредитной организации, которая сама назначает комиссии и выбирает условия. Тогда как платформа цифрового рубля будет единой, ее внедрят в приложения банков через программный модуль ЦБ. В итоге клиент, являющийся пользователем услуг нескольких кредитных организаций, сможет бесшовно пополнять цифровой кошелек через один банк, осуществлять перевод через другой, а производить платежи через третий.
Оператором платформы цифрового рубля будет ЦБ. На ней будет происходить эмиссия этой валюты, а также будут открываться кошельки самим финансовым организациям и выполняться поручения клиентов по операциям. Финансовые организации, в свою очередь, станут открывать соответствующие кошельки клиентов и проводить их операции с новой валютой.