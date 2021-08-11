Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

ЦБ предупредили о риске получения ссуд лицами с плохой кредитной историей

Ведомости

Национальный совет финансового рынка (НСФР) в конце прошлой недели направил Банку России письмо, где предупредил о появлении в законодательстве лазейки, позволяющей гражданам с плохой кредитной историей получить новую ссуду, сообщает «Коммерсантъ».

Так, согласно положению 758-П ЦБ, поиск сведений о россиянах проводится по действующим паспортам и двум предыдущим. Однако из постановления правительства №1205 следует, что с 16 июля вносить информацию об имеющихся ранее документах необязательно. Таким образом, человек с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и обратиться в банк за новой ссудой, заявил глава НСФР Андрей Емелин.

«При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества», — сказал он.

В связи с этим НСФР предложил дополнить перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС, поскольку они не меняются на протяжении всей жизни человека. В ЦБ заявили, что изучают письмо совета, а также отметили, что сейчас зачастую информацию о данных документах вносится со слов клиентов и не сопоставляется с оригиналами, ввиду чего сведения порой некорректны.

Собеседник издания из банковской сферы уточнил, что кредитные организации при выдаче ссуд учитывают множество разных факторов, включая телефон и историю геолокации. Поэтому, если мошенник решит сменить паспорт и оформить заем без кредитной истории, ему предоставят сумму до 100 000 руб.

«С каждым новом обращением в банк кредитный рейтинг будет ухудшаться и суммы снижаться, поэтому ему придется за один день обойти несколько банков. За такой срок можно подать заявку в три-пять банков, соответственно, он сможет рассчитывать на 300–500 тыс. руб.», — сказал представитель банка из топ-50.

Ранее аналитики БКИ «Эквифакс» сообщили, что в июне доля кредитов с просрочкой по платежам более чем на 90 дней снизилась в месячном выражении с 7,02 до 6,68% — самого низкого показателя за два года. Эксперты связали это с высокими темпами выдачи новых ссуд, а также с продажей долгов кредиторами. Ввиду этого в дальнейшем следует ожидать роста просрочки из-за с увеличения закредитованности населения и стагнации уровня реальных располагаемых доходов граждан, предупредили аналитики.

Ранее по теме: Доля просроченной задолженности в России вернулась на уровень до пандемии

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных