ЦБ предупредили о риске получения ссуд лицами с плохой кредитной историей
Национальный совет финансового рынка (НСФР) в конце прошлой недели направил Банку России письмо, где предупредил о появлении в законодательстве лазейки, позволяющей гражданам с плохой кредитной историей получить новую ссуду, сообщает «Коммерсантъ».
Так, согласно положению 758-П ЦБ, поиск сведений о россиянах проводится по действующим паспортам и двум предыдущим. Однако из постановления правительства №1205 следует, что с 16 июля вносить информацию об имеющихся ранее документах необязательно. Таким образом, человек с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и обратиться в банк за новой ссудой, заявил глава НСФР Андрей Емелин.
«При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества», — сказал он.
В связи с этим НСФР предложил дополнить перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС, поскольку они не меняются на протяжении всей жизни человека. В ЦБ заявили, что изучают письмо совета, а также отметили, что сейчас зачастую информацию о данных документах вносится со слов клиентов и не сопоставляется с оригиналами, ввиду чего сведения порой некорректны.
Собеседник издания из банковской сферы уточнил, что кредитные организации при выдаче ссуд учитывают множество разных факторов, включая телефон и историю геолокации. Поэтому, если мошенник решит сменить паспорт и оформить заем без кредитной истории, ему предоставят сумму до 100 000 руб.
«С каждым новом обращением в банк кредитный рейтинг будет ухудшаться и суммы снижаться, поэтому ему придется за один день обойти несколько банков. За такой срок можно подать заявку в три-пять банков, соответственно, он сможет рассчитывать на 300–500 тыс. руб.», — сказал представитель банка из топ-50.
Ранее аналитики БКИ «Эквифакс» сообщили, что в июне доля кредитов с просрочкой по платежам более чем на 90 дней снизилась в месячном выражении с 7,02 до 6,68% — самого низкого показателя за два года. Эксперты связали это с высокими темпами выдачи новых ссуд, а также с продажей долгов кредиторами. Ввиду этого в дальнейшем следует ожидать роста просрочки из-за с увеличения закредитованности населения и стагнации уровня реальных располагаемых доходов граждан, предупредили аналитики.