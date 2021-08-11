ЦБ предупредили о риске получения ссуд лицами с плохой кредитной историей

Ранее аналитики БКИ «Эквифакс» сообщили, что в июне доля кредитов с просрочкой по платежам более чем на 90 дней снизилась в месячном выражении с 7,02 до 6,68% — самого низкого показателя за два года. Эксперты связали это с высокими темпами выдачи новых ссуд, а также с продажей долгов кредиторами. Ввиду этого в дальнейшем следует ожидать роста просрочки из-за с увеличения закредитованности населения и стагнации уровня реальных располагаемых доходов граждан, предупредили аналитики.