ЦБ предложил банкам назначить пожилым клиентам помощников для защиты от мошенников

В число операций, о которых будет знать «вторая рука», войдут не только переводы третьим лицам и компаниям, но также оформление кредитов и карт, закрытие вкладов или счетов, обмен валюты и инвестиционные услуги. Уведомления о платежах госкомпаниям, в том числе об оплате коммунальных услуг, алиментов, налогов и пошлин, в рассылку не войдут. Также банкам не рекомендуется раскрывать помощникам информацию об объеме средств на счетах сопровождаемых и поступлении денег.