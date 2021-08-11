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ЦБ предложил банкам назначить пожилым клиентам помощников для защиты от мошенников

Ведомости

Банк России подготовил для кредитных организаций рекомендации, как защитить от мошенников маломобильных граждан, включая пенсионеров и инвалидов. Соответствующий документ размещен на сайте регулятора.

Так, ЦБ посоветовал банкам внедрить в их дистанционные платформы сервис «второй руки», позволяющий клиентам назначить себе помощника. Предполагается, что это лицо будет получать уведомления об операциях, которые собирается совершить клиент, подтверждать или отклонять их в течение как минимум 12 часов. Таким образом, помощник своевременно сможет заметить подозрительные действия, уточнить детали происходящего и отговорить подопечного от перевода средств и осуществления прочих транзакций, пояснили в пресс-службе регулятора.

В число операций, о которых будет знать «вторая рука», войдут не только переводы третьим лицам и компаниям, но также оформление кредитов и карт, закрытие вкладов или счетов, обмен валюты и инвестиционные услуги. Уведомления о платежах госкомпаниям, в том числе об оплате коммунальных услуг, алиментов, налогов и пошлин, в рассылку не войдут. Также банкам не рекомендуется раскрывать помощникам информацию об объеме средств на счетах сопровождаемых и поступлении денег.

Подключить услугу сможет только сам клиент. Подтвердить активацию сервиса должен будет и потребитель, и его потенциальный помощник. В случае поступления запроса об отказе от такого сопровождения кредитная организация проверит просьбу на предмет потенциального мошенничества.

Дополнительно ЦБ рекомендовал банкам отказаться от автоматического подключения дистанционных сервисов маломобильным гражданам и инвалидам. Кредитные организации должны будут уточнить у таких клиентов, действительно ли им нужны подобные каналы для совершения операций. Если же человек захочет пользоваться дистанционными сервисами, ему рекомендуется предложить следующие возможности:

- ограничить проведение операций определенных типов;

- установить предельную сумму перевода за одну операцию или за определенный промежуток времени;

- запретить отображать информацию по всем или отдельным счетам;

- сформировать закрытый список лиц, которым можно переводить средства онлайн.

Ранее ЦБ сообщил, что в I квартале текущего года мошенники провели около 237 000 операций, украв у граждан почти 2,9 млрд руб. Эти показатели на 40 и 57% соответственно превышают значения аналогичного периода 2020 г. Регулятор указал, что самым массовым каналом хищения средств стали системы дистанционного банковского обслуживания. С помощью них злоумышленники списали у россиян 1,1 млрд руб. — практически вдвое больше, чем год назад.

Ранее по теме: Мошенники в прошлом году украли у клиентов банков 6,4 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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