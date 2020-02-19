Мошенники в прошлом году украли у клиентов банков 6,4 млрд рублей

Юрлица были более бдительны и потеряли за год всего 701 млн руб., около 10% из которых банки им компенсировали. Основная часть потерь пришлась на граждан. Больше всего мошеннических операций со счетами физлиц произошло в при оплате товаров и услуг в интернете. Клиенты сообщили о более 370 000 таких транзакций на 2,97 млрд руб., из них две трети было совершено с использованием методов социальной инженерии. «Средний чек» составил 8000 руб. Банки возместили клиентам по таким операциям примерно каждый пятый рубль, говорится в отчете ФинЦЕРТа.