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Эксперт предупредил о рисках досрочного погашения кредита

Ведомости

Гасить кредит досрочно не следует в случае отсутствия накоплений, заявил агентству «Прайм» руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

«Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств», — сказал Григорян, отметив, что в таком случае может возникнуть необходимость брать новый кредит, возможно, под более высокий процент.

Досрочное погашение кредита, по его словам, бывает полным или частичным, когда на счет ежемесячно вносится сумма, превышающая обязательный платеж. Он назвал спорным вопрос о том, что выгоднее: копить на полное досрочное погашение или ежемесячно вносить большие суммы. «В некоторых ситуациях выгоднее копить, ведь эти деньги можно дополнительно положить в банк под проценты или использовать другим образом для получения дополнительной прибыли», – объяснил Григорян.

В случае частично-досрочного погашения кредита экономически выгоднее сократить его срок, чем уменьшить сумму платежа. В этом случае можно сэкономить на процентах на 15-20% больше, объяснил эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных