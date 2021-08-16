Эксперт предупредил о рисках досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредита, по его словам, бывает полным или частичным, когда на счет ежемесячно вносится сумма, превышающая обязательный платеж. Он назвал спорным вопрос о том, что выгоднее: копить на полное досрочное погашение или ежемесячно вносить большие суммы. «В некоторых ситуациях выгоднее копить, ведь эти деньги можно дополнительно положить в банк под проценты или использовать другим образом для получения дополнительной прибыли», – объяснил Григорян.