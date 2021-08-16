Эксперт предупредил о рисках досрочного погашения кредита
Гасить кредит досрочно не следует в случае отсутствия накоплений, заявил агентству «Прайм» руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.
«Рассчитывая на досрочное погашение, не стоит забывать про подушку безопасности. Она должна быть у семьи на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств», — сказал Григорян, отметив, что в таком случае может возникнуть необходимость брать новый кредит, возможно, под более высокий процент.
Досрочное погашение кредита, по его словам, бывает полным или частичным, когда на счет ежемесячно вносится сумма, превышающая обязательный платеж. Он назвал спорным вопрос о том, что выгоднее: копить на полное досрочное погашение или ежемесячно вносить большие суммы. «В некоторых ситуациях выгоднее копить, ведь эти деньги можно дополнительно положить в банк под проценты или использовать другим образом для получения дополнительной прибыли», – объяснил Григорян.
В случае частично-досрочного погашения кредита экономически выгоднее сократить его срок, чем уменьшить сумму платежа. В этом случае можно сэкономить на процентах на 15-20% больше, объяснил эксперт.