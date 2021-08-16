Правительство разрешило ВЭБу заниматься инвестбанковской деятельностью
Госкорпорация ВЭБ.РФ получила право осуществлять организацию подготовки и сопровождения размещения ценных бумаг, а также оказывать услуги организатора (андеррайтера) выпуска ценных бумаг. Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении меморандума, который регламентирует финансовую политику ВЭба. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Новый меморандум также устанавливает дополнительные возможности ВЭБ.РФ по ряду других направлений, в том числе приобретения и реализации ценных бумаг, услуг букраннера (андеррайтера), работы с проблемными активами», — отметили в пресс-службе госкорпорации.
Меморандум также предусматривает расширение инструментов и перечня направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ, в том числе в развитии проектов социального воздействия и стимулирования привлечения частных инвестиций в такие проекты. Как добавили в корпорации, проекты, учитывающие факторы ESG (Environmental, Social and Governance Factors), будут рассматриваться в приоритетном порядке.
«С утверждением Меморандума мы практически завершаем модернизацию нормативно-правовой базы для реформы институтов развития. Ранее были внесены изменения в федеральный закон «О ВЭБ.РФ», — заявил вице-премьер, председатель набсовета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко, его слова приводятся в сообщении.
Андеррайтинг или организация размещения ценных бумаг является одним из основных видов деятельности инвестиционных банков.
У ВЭБа уже существовало инвестиционное подразделение — «ВЭБ Капитал». Оно занималось, в частности, управлением проблемными и непрофильными активами, а также управлением и реализацией активов, не принадлежащих ВЭБу. «ВЭБ Капитал» был интегрирован в госкорпорацию после того, как в ноябре 2018 г. был подписан закон о новом наименовании и функциях ВЭБа. Банк развития «Внешэкономбанк» был преобразован в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ.
В начале июля текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за госкорпорацией ВЭБ.РФ право управления институтами развития.
Закон устанавливает право ВЭБа определять стратегию развития институтов, направления их деятельности, ключевые показатели эффективности, а также участвовать в формировании политики управления рисками и свободными денежными средствами. Принятым законом ВЭБ наделяется правом осуществлять от имени России права акционера институтов развития, осуществлять полномочия собственника их имущества и учредителя, то есть выступать в роли единоличного исполнительного органа. Кроме того, ВЭБ.РФ наделяется правом на безвозмездной основе осуществлять функции агента правительства, в том числе по представлению интересов России в судах.