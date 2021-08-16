Правительство разрешило ВЭБу заниматься инвестбанковской деятельностью

У ВЭБа уже существовало инвестиционное подразделение — «ВЭБ Капитал». Оно занималось, в частности, управлением проблемными и непрофильными активами, а также управлением и реализацией активов, не принадлежащих ВЭБу. «ВЭБ Капитал» был интегрирован в госкорпорацию после того, как в ноябре 2018 г. был подписан закон о новом наименовании и функциях ВЭБа. Банк развития «Внешэкономбанк» был преобразован в государственную корпорацию развития ВЭБ.РФ.