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Курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с конца июня достиг 86 рублей

Ведомости

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился до 86 руб. впервые с 29 июня 2021 г., следует из данных торговой площадки на 09:29 мск.

Курс евро к этому времени составлял 86,02 руб. (-0,07%), а курс доллара — 73,4 руб. (-0,16%).

По данным на 9:46 (мск), стоимость октябрьского фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,63%, до $69,47 за баррель. Нефть WTI дорожает на 0,69% и торгуется на уровне $66,8 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных