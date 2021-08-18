Курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с конца июня достиг 86 рублей
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился до 86 руб. впервые с 29 июня 2021 г., следует из данных торговой площадки на 09:29 мск.
Курс евро к этому времени составлял 86,02 руб. (-0,07%), а курс доллара — 73,4 руб. (-0,16%).
По данным на 9:46 (мск), стоимость октябрьского фьючерса нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,63%, до $69,47 за баррель. Нефть WTI дорожает на 0,69% и торгуется на уровне $66,8 за баррель.