Роспотребнадзор не увидел нарушений в новой платежной политике Wildberries
Маркетплейсы вправе предоставлять скидку покупателям при оплате определенным платежным инструментом, при этом права потребителей не нарушаются. Об этом рассказали «Ведомостям» в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя новую платежную политику Wildberries.
«В случае если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным не дискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушение прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Wildberries с 16 августа снизил цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем — «Мир», Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн руб., считают в компании. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%, пояснили в Wildberries.
Механизм оплаты действует так: при оформлении заказа маркетплейс сообщает покупателю, что ему придется доплатить 2% от стоимости заказа в случае оплаты иностранными платежными системами. При этом маркетплейс автоматически предлагает не оплачивать комиссию и выбрать способ оплаты с помощью карты «Мир» или платежного сервиса SberPay — тогда комиссия обнуляется. Если же пользователь расплачивается картами платежных систем Visa и Masterсard, то в оплате заказа автоматически отображается сумма комиссии.
Представители Mastercard и Visa раскритиковали новую платежную политику Wildberries. В Visa сообщили «Ведомостям», что будут расследовать инцидент с разницей в комиссиях. Компания «последовательно выступает против такой практики, поскольку убеждена, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе». В компании не уточнили, какие санкции могут быть применены к Wildberries.
Глава Mastercard в России Алексей Малиновский заявил, что компания анализирует ситуацию с введением крупнейшим российским маркетплейсом Wildberries отдельной комиссии за оплату покупок с помощью зарубежных платежных систем и обеспокоена возможной дискриминацией «миллионов держателей карт».
В компании напомнили, что платежная система не взимает напрямую «никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все транзакции на территории России как по картам "Мир", так и для международных платежных систем обрабатываются через НСПК (Национальную систему платежных карт. — Ред.)».
Представитель Федеральной антимонопольной службы сообщал «Ведомостям», что закон о защите конкуренции «содержит запрет на создание дискриминационных условий только для доминирующих хозяйствующих субъектов». При этом в антимонопольном регуляторе пока не располагают данными, «свидетельствующими о том, что рыночное положение компании Wildberries является доминирующим».
Представитель маркетплейса отвечал на заявления, говоря, что Wildberries «неоднократно заявлял представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась».
В компании подчеркнули, что «обвинения в дискриминации пользователей не имеют под собой никаких оснований, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa». «Wildberries не влияет на эти тарифы и их не формирует», — считает представитель маркетплейса.