Против братьев Ананьевых возбудили новое дело о мошенничестве

Ананьевы, по версии следствия, действовали через четыре фирмы-нерезидента: Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB, счета которых находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр». От имени директоров данных компаний ПСБ получал заявки на получение кредитов. В Москве эти заявки оперативно одобрялись, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии. Объем выведенных за три года средств следователи оценили в 6,7 млрд руб. в разной валюте.