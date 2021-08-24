Против братьев Ананьевых возбудили новое дело о мошенничестве
Против экс-совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея и Дмитрия Ананьевых возбудили новое уголовное дело о мошенничестве, сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Следствие просит суд заочно арестовать братьев Ананьевых по новому уголовному делу о мошенничестве», — говорится в сообщении.
По данным «Коммерсанта», уголовное дело против экс-банкиров было возбуждено 26 апреля текущего года сотрудниками 11 отдела главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Представители ГСУ обратились в Тверской суд столицы с ходатайством о заочном аресте Ананьевых.
Источники издания рассказали, что Ананьевы разработали криминальную схему по хищению средств банка, которая действовала с 31 июля 2014 г. по 14 ноября 2017 г. В эту схему они вовлекли некоторых сотрудников кредитной организации. Братья сами распределяли роли каждого из группы в совершении хищений, а также делили украденные средства между всеми, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров, перевод средств по ним и прочее.
Ананьевы, по версии следствия, действовали через четыре фирмы-нерезидента: Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB, счета которых находились в кипрском филиале ПСБ — «Промсвязьбанк-Кипр». От имени директоров данных компаний ПСБ получал заявки на получение кредитов. В Москве эти заявки оперативно одобрялись, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии. Объем выведенных за три года средств следователи оценили в 6,7 млрд руб. в разной валюте.
Братья Ананьевы были заочно арестованы в России по решению Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. По версии следствия, в 2017 г. после того, как Банк России выявил множество нарушений при кредитовании в ПСБ, они создали организованную группу из восьми сотрудников и одного иностранца для хищения оттуда денег. В декабре того же года эти люди выплатили в пользу зарегистрированной в Амстердаме компании Promsvyaz Capital B.V. 57,3 млрд руб. и $505,6 млн якобы за приобретенные у нее акции ПСБ и облигации, выпущенные компаниями «ПСН Проперти Менеджмент», «Промсвязькапитал» и PSB Finance S.A. UNDT, чья деятельность контролировалась Ананьевыми. При этом на самом деле ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной. В итоге на Кипр были выведены средства на общую сумму 87,2 млрд руб., которыми экс-банкиры распорядились по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.