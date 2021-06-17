Промсвязьбанк подал иск к Ананьевым более чем на 100 млрд рублей
Промсвязьбанк (ПСБ) подал иск о возмещении ущерба на сумму свыше 100 млрд руб. к экс-совладельцам кредитной организации — братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
В ПСБ указали, что в 2019 г. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении Ананьевых. Банк, со своей стороны, активно участвует в процессуальных действиях.
«После возбуждения уголовного дела банк заявил гражданский иск о возмещении ущерба на сумму свыше 100 млрд рублей. За прошедшее время с момента подачи иска ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд рублей. Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами», — рассказали в кредитной организации.
По версии СК, в 2017 г. после того, как Банк России выявил множество нарушений при кредитовании в ПСБ, Ананьевы создали организованную группу из восьми сотрудников и одного иностранца для хищения оттуда денег. В декабре того же года эти люди выплатили в пользу зарегистрированной в Амстердаме компании Promsvyaz Capital B.V. 57,3 млрд руб. и $505,6 млн якобы за приобретенные у нее акции ПСБ и облигации, выпущенные компаниями «ПСН Проперти Менеджмент», «Промсвязькапиталом» и PSB Finance S.A. UNDT, чья деятельность контролировалась Ананьевыми. При этом на самом деле ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной. В итоге на Кипр были выведены средства на общую сумму 87,2 млрд руб., которыми экс-банкиры распорядились по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций.
Против Ананьевых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). На их имущество наложен арест. Кроме того, экс-банкиры являются фигурантами нескольких арбитражных разбирательств, в рамках которых общая сумма претензий к ним составляет несколько сотен миллиардов рублей.
В России Ананьевы заочно арестованы по решению Басманного суда Москвы. В январе этого года Дмитрий Ананьев был признан банкротом.