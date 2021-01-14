Дмитрий Ананьев стал фигурантом дела о хищении земельных участков
Следственный комитет возбудил уголовное дело и предъявит обвинение бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в покушении на хищение принадлежащих государству трех земельных участков, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».
«Помимо хищений в банковской сфере, в организации которых обвиняются братья Ананьевы, сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение госимущества — трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и ему будет заочно предъявлено обвинение», — сказал Бастрыкин.
Алексей и Дмитрий Ананьевы заочно арестованы в России по решению Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Они обвиняются в растрате средств Промсвязьбанка на сумму свыше 66 млрд руб. и $575 млн. ПСБ подал против экс-совладельцев несколько исков, крупнейший из которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.
В начале декабря 2020 г. Окружной суд кипрского города Лимасол вынес приказ об аресте активов Ананьевых, а также их жен Дарьи и Людмилы по всему миру на сумму до 267 млн евро.