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Дмитрий Ананьев стал фигурантом дела о хищении земельных участков

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело и предъявит обвинение бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в покушении на хищение принадлежащих государству трех земельных участков, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«Помимо хищений в банковской сфере, в организации которых обвиняются братья Ананьевы, сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение госимущества — трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и ему будет заочно предъявлено обвинение», — сказал Бастрыкин.

Алексей и Дмитрий Ананьевы заочно арестованы в России по решению Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Они обвиняются в растрате средств Промсвязьбанка на сумму свыше 66 млрд руб. и $575 млн. ПСБ подал против экс-совладельцев несколько исков, крупнейший из которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.

В начале декабря 2020 г. Окружной суд кипрского города Лимасол вынес приказ об аресте активов Ананьевых, а также их жен Дарьи и Людмилы по всему миру на сумму до 267 млн евро.

Ранее по теме: Суд Кипра арестовал активы Ананьевых на 267 млн евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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