Дмитрий Ананьев стал фигурантом дела о хищении земельных участков

Алексей и Дмитрий Ананьевы заочно арестованы в России по решению Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Они обвиняются в растрате средств Промсвязьбанка на сумму свыше 66 млрд руб. и $575 млн. ПСБ подал против экс-совладельцев несколько исков, крупнейший из которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.