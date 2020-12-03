Суд Кипра арестовал активы Ананьевых на 267 млн евро

Окружной суд кипрского города Лимасол вынес приказ об аресте активов бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также их жен Дарьи и Людмилы по всему миру на сумму до 267 млн евро, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» (БНА). Иск вместе с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ответчиков по всему миру был подан кредитной организацией в ноябре.