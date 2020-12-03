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Суд Кипра арестовал активы Ананьевых на 267 млн евро

Ведомости

Окружной суд кипрского города Лимасол вынес приказ об аресте активов бывших совладельцев Промсвязьбанка (ПСБ) — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также их жен Дарьи и Людмилы по всему миру на сумму до 267 млн евро, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» (БНА). Иск вместе с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ответчиков по всему миру был подан кредитной организацией в ноябре. 

«Требования "Траста" связаны с реализацией ответчиками финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением. В результате были выведены денежные средства из ПАО "Промсвязьбанк"» — пояснили в «Трасте». 

Права по выданным кредитам были переуступлены «Автовазбанку», сообщили в пресс-службе. Последний ранее входил в группу ПСБ, а потом вместе с ней оказался на санации. В результате в 2019 г. его активы перешли на баланс «Траста». На основании консервативной оценки размер убытков от схем в ПСБ составил более 267 млн евро.

Помимо ареста активов Ананьевых, кипрский суд также удовлетворил заявление «Траста» об аресте активов третьего лица, которое, предположительно, является номинальным держателем части активов экс-совладельцев ПСБ. Имя этого человека не раскрывается. Согласно судебному приказу, данному лицу запрещается как-либо распоряжаться активами. При нарушении приказа ответчикам грозят санкции, уточнили в «Трасте».

Глава «Траста» Александр Соколов отметил, что иск к Ананьевым стал последним среди ряда исков к титульным бенефициарам «рухнувших» банков. При этом он отметил, что расследования продолжаются и в будущем БНА может подать иски, в том числе по уже инициированным спорам.

Алексей и Дмитрий Ананьевы заочно арестованы в России решением Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму свыше 66 млрд руб. и $575 млн. ПСБ подал против экс-совладельцев несколько исков, крупнейший из которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.

Ранее по теме: СК арестовал имущество братьев Ананьевых на 50 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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