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СК арестовал имущество братьев Ананьевых на 50 млрд руб.

Ведомости

Следственный комитет России сообщил об аресте имущества бывших совладельцев Промсвязьбанка — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на 50 млрд руб., говорится на сайте СКР. Кроме того, следствие опубликовало видео на YouTube с арестованными картинами, которые по версию следствия, принадлежат братьям. 

Арест был наложен в рамках уголовного дела по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, совершенного лицом с использованием служебного положения, группой лиц или в особо крупном размере). По версии следствия, в 2017 г. братья Ананьевы создали организованную группу для хищения средств Промсвязьбанка, в котором ЦБ незадолго до этого нашел нарушения при кредитовании. Следователи считают, что Ананьевы за несколько часов вывели 87,2 млрд руб. на Кипр, после чего легализовали их и «распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций». 

Следствие установило также девять соучастников по данному уголовному делу, следует из сообщения СК. Их имена и фамилии не раскрываются. 

«Следствием из установленных соучастников преступления задержаны 5 человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения», — говорится на сайте СК. 

Алексей и Дмитрий Ананьевы заочно арестованы в России решением Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. Банк подал против экс-владельцев несколько исков, крупнейший их которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных