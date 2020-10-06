СК арестовал имущество братьев Ананьевых на 50 млрд руб.
Следственный комитет России сообщил об аресте имущества бывших совладельцев Промсвязьбанка — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на 50 млрд руб., говорится на сайте СКР. Кроме того, следствие опубликовало видео на YouTube с арестованными картинами, которые по версию следствия, принадлежат братьям.
Арест был наложен в рамках уголовного дела по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, совершенного лицом с использованием служебного положения, группой лиц или в особо крупном размере). По версии следствия, в 2017 г. братья Ананьевы создали организованную группу для хищения средств Промсвязьбанка, в котором ЦБ незадолго до этого нашел нарушения при кредитовании. Следователи считают, что Ананьевы за несколько часов вывели 87,2 млрд руб. на Кипр, после чего легализовали их и «распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций».
Следствие установило также девять соучастников по данному уголовному делу, следует из сообщения СК. Их имена и фамилии не раскрываются.
«Следствием из установленных соучастников преступления задержаны 5 человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения», — говорится на сайте СК.
Алексей и Дмитрий Ананьевы заочно арестованы в России решением Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. Банк подал против экс-владельцев несколько исков, крупнейший их которых — более чем на 282 млрд руб. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.