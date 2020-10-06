СК арестовал имущество братьев Ананьевых на 50 млрд руб.

Арест был наложен в рамках уголовного дела по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение чужого имущества, совершенного лицом с использованием служебного положения, группой лиц или в особо крупном размере). По версии следствия, в 2017 г. братья Ананьевы создали организованную группу для хищения средств Промсвязьбанка, в котором ЦБ незадолго до этого нашел нарушения при кредитовании. Следователи считают, что Ананьевы за несколько часов вывели 87,2 млрд руб. на Кипр, после чего легализовали их и «распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций».