Адвокат прокомментировал сообщения о проверке Ананьева по делу о «ландромате»
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев не получал «ни от кого ни запросов, ни обвинений» в рамках расследования дела о молдавском «ландромате», сообщил «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев. По его словам, Ананьев, банк и члены его правления не имели связей с Молдавией.
«Ни у Промсвязьбанка, ни у Дмитрия Ананьева, ни у акционеров, ни у председателей правления не было ни коррсчетов с Молдавией, ни контрагентов в Молдавии, ни клиентов в Молдавии, ни международных операций, связанных с Молдавией. Поэтому мы полагаем, что подобное утверждение (о проверке причастности Ананьева к "ландромату". ‒ "Ведомости") является абсурдным», ‒ заявил Ковалев.
Ранее сегодня РБК со ссылкой на два источника сообщил, что МВД в рамках расследования дела о «ландромате» опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, бывшего мэра молдавского города Оргеев и мужа певицы Жасмин Илана Шора и других. В целом, по информации издания, следствие проверяет более 30 граждан России, Молдавии и Латвии, кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск в рамках данного дела.
Ковалев в разговоре с «Ведомостями» заявил, что МВД в случае заинтересованности направляет постановления о возбуждении дела по новому составу, но в данному случае «никому ничего не направлялось».
В России Дмитрия Ананьева и его брата Алексея Ананьева обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. В сентябре 2019 г. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бизнесменов. Они были объявлены в международный розыск. Позже Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество на общую сумму более 282 млрд руб.
«Ландромат» ‒ схема вывода средств из России через Молдавию, материалы о которой в 2014 и 2017 гг. публиковали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета». Финансовая разведка Молдавии оценивала объем выведенных денег в сумму 696 млрд руб., писал РБК со ссылкой на отчет Росфинмониторинга.