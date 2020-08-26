Адвокат прокомментировал сообщения о проверке Ананьева по делу о «ландромате»

Ранее сегодня РБК со ссылкой на два источника сообщил, что МВД в рамках расследования дела о «ландромате» опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, бывшего мэра молдавского города Оргеев и мужа певицы Жасмин Илана Шора и других. В целом, по информации издания, следствие проверяет более 30 граждан России, Молдавии и Латвии, кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск в рамках данного дела.