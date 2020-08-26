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Адвокат прокомментировал сообщения о проверке Ананьева по делу о «ландромате»

Ведомости

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев не получал «ни от кого ни запросов, ни обвинений» в рамках расследования дела о молдавском «ландромате», сообщил «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев. По его словам, Ананьев, банк и члены его правления не имели связей с Молдавией.

«Ни у Промсвязьбанка, ни у Дмитрия Ананьева, ни у акционеров, ни у председателей правления не было ни коррсчетов с Молдавией, ни контрагентов в Молдавии, ни клиентов в Молдавии, ни международных операций, связанных с Молдавией. Поэтому мы полагаем, что подобное утверждение (о проверке причастности Ананьева к "ландромату". ‒ "Ведомости") является абсурдным», ‒ заявил Ковалев.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на два источника сообщил, что МВД в рамках расследования дела о «ландромате» опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме Дмитрия Ананьева, владельца Пробизнесбанка Александра Железняка, бывшего мэра молдавского города Оргеев и мужа певицы Жасмин Илана Шора и других. В целом, по информации издания, следствие проверяет более 30 граждан России, Молдавии и Латвии, кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск в рамках данного дела. 

Ковалев в разговоре с «Ведомостями» заявил, что МВД в случае заинтересованности направляет постановления о возбуждении дела по новому составу, но в данному случае «никому ничего не направлялось».

В России Дмитрия Ананьева и его брата Алексея Ананьева обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. В сентябре 2019 г. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бизнесменов. Они были объявлены в международный розыск. Позже Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество на общую сумму более 282 млрд руб.

«Ландромат» ‒ схема вывода средств из России через Молдавию, материалы о которой в 2014 и 2017 гг. публиковали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета». Финансовая разведка Молдавии оценивала объем выведенных денег в сумму 696 млрд руб., писал РБК со ссылкой на отчет Росфинмониторинга.

Ранее по теме: Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных