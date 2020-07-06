Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

По словам Какуриса, власти Кипра «осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами». Кипрский чиновник сообщил, что «гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием». Он добавил, что МВД Кипра проводит проверку «по всем успешным участникам программы инвестиций», а в отношении братьев Ананьевых проблемы выявили «на очень раннем этапе».