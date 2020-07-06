Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым
По словам Какуриса, власти Кипра «осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами». Кипрский чиновник сообщил, что «гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием». Он добавил, что МВД Кипра проводит проверку «по всем успешным участникам программы инвестиций», а в отношении братьев Ананьевых проблемы выявили «на очень раннем этапе».
В ноябре 2019 г. правительство Кипра приняло решение аннулировать гражданство 26 человек, которые получили его по программе «Гражданство за инвестиции», среди них – девять россиян, чьи имена не назывались. Дмитрий Ананьев проживает вместе с семьей на Кипре, его брат Алексей обосновался в Лондоне.
В России их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. В сентябре 2019 г. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка. Бизнесмены были объявлены в международный розыск. Позже Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество (недвижимость, машины, самолет, коллекция картин и пр.) на общую сумму более 282 млрд руб.