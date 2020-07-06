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Власти Кипра пересмотрят выдачу «золотых паспортов» братьям Ананьевым

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Кипрские власти могут пересмотреть решение о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым. Об этом сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления минфина Кипра Кириакос Какурис.

По словам Какуриса, власти Кипра «осведомлены о проблемах, связанных с этими лицами». Кипрский чиновник сообщил, что «гражданство этих лиц находится под пересмотром, и расследование и судебные процессы против них находятся под пристальным вниманием». Он добавил, что МВД Кипра проводит проверку «по всем успешным участникам программы инвестиций», а в отношении братьев Ананьевых проблемы выявили «на очень раннем этапе».

В ноябре 2019 г. правительство Кипра приняло решение аннулировать гражданство 26 человек, которые получили его по программе «Гражданство за инвестиции», среди них – девять россиян, чьи имена не назывались. Дмитрий Ананьев проживает вместе с семьей на Кипре, его брат Алексей обосновался в Лондоне.

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В России их обвиняют в растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн. В сентябре 2019 г. Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывших собственников Промсвязьбанка. Бизнесмены были объявлены в международный розыск. Позже Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество (недвижимость, машины, самолет, коллекция картин и пр.) на общую сумму более 282 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных