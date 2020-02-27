ЦБ сможет разбираться с владельцами финансовых организаций по своему усмотрению
Зампред Госдумы Ирина Яровая, председатель комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков и другие депутаты внесли пакет из 9 законопроектов, расширяющих возможности ЦБ при взаимодействии с собственниками банков, страховщиков и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В пакете поправки в Уголовный и Гражданский кодексы, законы о ЦБ, банках, страховой деятельности, судопроизводстве и др.
Одна из главных новаций – наделение ЦБ правом подать в суд заявление о временном (до 180 дней) ограничении права на выезд из России топ-менеджеров и собственников финансовых организаций. Такое право появится у ЦБ после отзыва лицензии или назначения временной администрации в банк, страховую компанию или НПФ. Подача Банком России искового заявления будет являться основанием для принятия судом предварительных обеспечительных мер в виде временного ограничения права на выезд до разрешения дела по существу и вступления в законную силу решения суда.
Доказывать обстоятельства, по которым необходимо ограничивать въезд, должен будет сам регулятор.
После банкротства финансовый организаций их бывшие руководители и владельцы, которые могли бы быть привлечены к уголовной или ответственности зачастую успевают покинуть страну, причем, как правило, с предварительно выведенными активами, говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов. На это давно сетует председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Часто причиной падения банков служат не экономические, а криминальные действия, а сами банкиры нередко скрываются за границей, куда вывели активы, рассказывала она в 2016 г. Владимиру Путину, в 70% случаев при отзыве лицензий у банков одним из оснований было нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. Президент пообещал ей подумать об ограничении выезда за рубеж руководителям банков с признаками вывода активов: «Нужно быть очень аккуратным, конечно, чтобы не ограничивать свободу людей, но нужно гарантировать и государство, и общество, и вкладчиков банков от криминальных проявлений. Давайте я соответствующее поручение тоже дам и правительству, и правоохранительным органам и вместе с вами подумаем».
Другой ключевой момент внесенных поправок – расширение понятия контролирующего лица, наделение ЦБ правом самостоятельно определять это контролирующее лицо и возможностью до привлечения этих лиц к какой-либо ответственности через суд арестовывать их активы и деньги. Лица, которых ЦБ определит как контролирующих, смогут оспорить это в суде.
Этих лиц ЦБ сможет привлекать в суде к субсидиарной ответственности, предлагает один из проектов. Сейчас он может подавать заявления только о привлечении бенефициаров и топ-менеджмент к ответственности в виде взыскания убытков.
Наконец, пакет предлагает раскрывать на сайте ЦБ контролирующих лиц банков не только, но и страховщиков и НПФ.
Как ЦБ разбирается с беглыми финансистами
ЦБ преследует бывших собственников и менеджеров банка «Открытие» и Промсвязьбанка, которые он в 2017 г. забрал на санацию. Бывший предправления «Открытия» Евгений Данкевич обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Следствие считает, что он незадолго до санации банка договорился с неустановленными лицами из числа руководства O1 Group Бориса Минца о приобретении облигаций структуры Минца на 34 млрд руб., зная, что их реальная стоимость составляет менее половины от их номинала. Данкевич, Минц с тремя сыновьями покинули России, так же поступил бывший совладелец «Открытия» Вадим Беляев. ЦБ подал к Беляеву, Данкевичу и другим бывшим топ-менеджерам «Открытия» иск на 290 млрд руб.
Покинули Россию и бывшие собственники Промсвязьбанка братья Ананьевы, в отношении них заведено уголовное дело о растрате более 102 млрд руб. Экс-владельцы банка также подозреваются в легализации денежных средств и причинении ущерба путем обмана. Оба заочно арестованы. Арбитражный суд рассматривает иск ПСБ к Ананьевым и бывшему топ-менеджменту банка на 282 млрд руб.: по этому иску арестованы активы ответчиков, в том числе принадлежащие братьям картины вместе с музеем Института русского реалистического искусства.
Кто чем владеет
С реальными владельцами банков и других финасовых организаций иногда бывает непросто разобраться. Владелец банка «Югра», лишенного лицензии в 2017 г., Алексей Хотин появился в составе его бенецициаров по настоянию ЦБ в конце 2015 г.
Из последних примеров – спор о том, кто владеет «Капитал лайф страхование жизни», до 2018 г. – «Росгосстрах жизни». Официально ее владельцем был Алхас Сангулия, давний партнер и друг бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Участники рынка считали владельцем страховщика Хачатурова. В мае 2018 г., выступая перед сотрудникамм, владельцем компании в течение двух лет объявил себя президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Михаил Задорнов, предправления «Открытия», которому принадлежит «Росгосстрах», ему не верит и считает настоящим бенефициаром «Капитал лайф» Хачатурова. Гинер настаивает на своей версии, он оформил на свою структуру 10% акций страховщика. Центробанк, рассказывал его зампред Владимир Чистюхин, узнал, что компания принадлежит Гинеру, после его публичного выступления – т. е. Вместе со всеми.