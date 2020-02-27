ЦБ сможет разбираться с владельцами финансовых организаций по своему усмотрению

После банкротства финансовый организаций их бывшие руководители и владельцы, которые могли бы быть привлечены к уголовной или ответственности зачастую успевают покинуть страну, причем, как правило, с предварительно выведенными активами, говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов. На это давно сетует председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Часто причиной падения банков служат не экономические, а криминальные действия, а сами банкиры нередко скрываются за границей, куда вывели активы, рассказывала она в 2016 г. Владимиру Путину, в 70% случаев при отзыве лицензий у банков одним из оснований было нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. Президент пообещал ей подумать об ограничении выезда за рубеж руководителям банков с признаками вывода активов: «Нужно быть очень аккуратным, конечно, чтобы не ограничивать свободу людей, но нужно гарантировать и государство, и общество, и вкладчиков банков от криминальных проявлений. Давайте я соответствующее поручение тоже дам и правительству, и правоохранительным органам и вместе с вами подумаем».