Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра
Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.
«Эта информация не соответствует действительности. Никто к Дмитрию Ананьеву от властей Кипра с этим вопросом не обращался, он об этом узнал из прессы», – сказал адвокат. По его словам, в случае запуска подобной процедуры обладателя паспорта оповещают об этом. «Иначе этот процесс без уведомления заинтересованной стороны является неправильным и противозаконным», – пояснил Ковалев. «Никто к Дмитрию Ананьеву не обращался, не уведомлял о таком процессе», – добавил он.
Во вторник, 12 ноября, «Открытые медиа» со ссылкой на источники сообщили, что власти Кипра лишили Дмитрия Ананьева гражданства, полученного по программе для инвесторов. Представитель бизнесмена рассказывал о получении бизнесменом статуса резидента Кипра на заседании Арбитражного суда Москвы в феврале.
В четверг, 7 ноября, министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис заявил о лишении 26 иностранцев гражданства страны. Речь идет о гражданах, которых власти других стран или Интерпол объявили в розыск. Среди 26 иностранцев – 9 россиян. Их имен министр не называл, но уточнил, что гражданство было получено ими с 2012 по 2017 г.
Хроника преследований российских бизнесменов
Кто: Основатель инвестиционной компании Baring Vostok
Статья: 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере).
15 февраля основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В апреле меру пресечения смягчили, отправив Калви под домашний арест. По делу арестованы еще пять человек, четверо фигурантов дела не считают себя виновными. Бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев признал вину и дал показания на других обвиняемых
Кто: Бывший министр по делам открытого правительства
Статья: 210 ч. 3 УК (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и 159 ч. 4 УК (мошенничество в особо крупном размере).
26 марта Абызова задержали и предъявили обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011–2014 гг. он создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.
В мае в квартире Михаила Абызова нашли наркотики. Однако, по словам его адвоката, отпечатков пальцев бывшего министра на пакетике с наркотиками не обнаружено
Кто: Владелец банка «Югра»
Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
19 апреля 2019 г. Хотин был задержан и заключен под домашний арест. Альфа-банк подал в Мещанский районный суд пять исков против Хотина и ряда его компаний. Иски банка к Хотину связаны с ситуацией вокруг банка «Югра», у которого в июле 2017 г. ЦБ отозвал лицензию. Возбуждено уголовное дело: Хотину вменяют растрату 7,5 млрд руб.
20 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к восьми связанным с Хотиным структурам на 16,8 млрд руб.
Кто: Основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и агрохолдинга «Русское молоко»
Статья: 160 ч. 4 УК (присвоение или растрата)
20 июня Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого на два месяца. Он был задержан по факту хищения денежных средств у банка «Кредит экспресс». Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также несколько сотрудников похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой
Кто: Один из основателей компании «Вимм-билль-данн»
Статья: 159 УК (мошенничество)
18 июня ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Якобашвили. Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера бизнесмена по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море.
Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание»
Кто: Основатель и председатель совета директоров группы «Рольф»
Статья: 193.1 ч. 3 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов)
27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Петрова. По данным следствия, в 2014 г. Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской Panabel Limited акций компании «Рольф эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.
Петров в интервью «Ведомостям» заявил, что не планирует «возвращаться туда, где (ему) собираются что-то пришить»