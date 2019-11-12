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Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра

Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.

«Эта информация не соответствует действительности. Никто к Дмитрию Ананьеву от властей Кипра с этим вопросом не обращался, он об этом узнал из прессы», – сказал адвокат. По его словам, в случае запуска подобной процедуры обладателя паспорта оповещают об этом. «Иначе этот процесс без уведомления заинтересованной стороны является неправильным и противозаконным», – пояснил Ковалев. «Никто к Дмитрию Ананьеву не обращался, не уведомлял о таком процессе», – добавил он.

Во вторник, 12 ноября, «Открытые медиа» со ссылкой на источники сообщили, что власти Кипра лишили Дмитрия Ананьева гражданства, полученного по программе для инвесторов. Представитель бизнесмена рассказывал о получении бизнесменом статуса резидента Кипра на заседании Арбитражного суда Москвы в феврале.

В четверг, 7 ноября, министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис заявил о лишении 26 иностранцев гражданства страны. Речь идет о гражданах, которых власти других стран или Интерпол объявили в розыск. Среди 26 иностранцев – 9 россиян. Их имен министр не называл, но уточнил, что гражданство было получено ими с 2012 по 2017 г.

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