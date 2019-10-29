Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4930 от 29.10.2019 под заголовком: Кредиторы тянутся за второй половиной состояния

Кредиторы пытаются забрать активы, которые финансисты отдали женам

ПСБ добился признания недействительным брачного договора Алексея Ананьева, АСВ оспаривает соглашение о разделе имущества Евгения Бернштама

Картина маслом

Мещанский районный суд Москвы 25 октября по иску Пром-связьбанка (ПСБ) признал недействительным брачный договор бывшего совладельца банка Алексея Ананьева и его супруги Дарьи. Соглашение между супругами Ананьевыми заинтересовало ПСБ в ходе иска на 282 млрд руб. к Алексею Ананьеву, его брату Дмитрию (второму владельцу ПСБ), а также бывшим топ-менеджерам банка.

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Комментарии
Aleks1210
05:34 29.10.2019
это правда женский портрет на фото?
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