Власти Кипра начали отбирать «золотые паспорта» у россиян
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Власти Кипра решили лишить гражданства 26 иностранцев, получивших так называемые «золотые паспорта» за инвестиции в экономику страны, сообщило Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Кипра Константиноса Петридиса. Среди них девять россиян, пишет Cyprus Times. Петридис добавил, что решение затрагивает девять инвесторов и их родственников. Фамилии фигурантов списка и их гражданство Петридис не раскрыл.
Полная проверка программы «золотых паспортов» и тех ее участников, которые получили гражданство до ужесточения правил в 2018 г., началась в конце октября. Поводом стало расследование в отношении гражданина Малайзии Джо Лоу, подозреваемого в причастности к незаконному выводу средств из малазийского инвестфонда. Лоу получил «золотой паспорт» Кипра в 2015 г. Президент Кипра Никос Анастасиадис уточнил, что речь может идти о 10–15 случаях, когда люди получили гражданство с нарушениями (например, те, кто находится под санкциями или подозревается в совершении преступлений. – «Ведомости»). Правительство Кипра также поручило МВД страны продолжить проверки тех, кто получил гражданство до 2018 г.
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