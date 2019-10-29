Бизнес сможет переводить в российские офшоры частные фонды

В российских офшорах (на фото – мост, соединяющий полуостров Назимова с мысом на о. Русский) могут появиться и частные фонды Максим Стулов / Ведомости

Депутаты Госдумы предложили переводить в российские офшоры не только компании, но и фонды, которые управляют активами предпринимателей. Законопроект внесен на рассмотрение Госдумы и опубликован на ее сайте.

Специальные административные районы (САРы) были созданы летом 2018 г. в Калининграде и Приморском крае для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Но закон о САРах не позволяет переводить в них управляющие активами фонды. Клиенты предлагали распространить на такие фонды действие закона, рассказывает партнер EY Марина Белякова. Состоятельные люди часто создают частные фонды, которые владеют их личными активами и распоряжаются деньгами, рассказывает партнер KPMG Анна Воронкова. Они используются для владения и управления капиталом, для того, чтобы оптимизировать структуру бизнеса, разделить экономическое и юридическое управление им, эффективно разрешать корпоративные конфликты, рассказывает главный юрист Центра стратегических разработок Максим Башкатов. Например, на Кипре существуют инвестиционные фонды, которые в некоторых случаях управляют холдингами, рассказывает партнер Taxology Алексей Артюх, через них предприниматели владеют недвижимостью и ценными бумагами. Персональные фонды используются для личного налогового планирования, говорит партнер по международному налогообложению компании «Кроу экспертиза» Рустам Вахитов, часто они выполняют те же функции, что и трасты.

Частные фонды будут регулироваться в России как некоммерческие организации (НКО), законопроект лишь описывает их отличия от классических НКО, отмечает Башкатов. Например, фонды не должны публично отчитываться о своей деятельности, на них не распространяются нормы о признании НКО иностранным агентом. Законопроект разрешает перенести фонд в САРы из любой юрисдикции, компании, уже ставшие их резидентами, смогут создавать новые фонды в российских офшорах. Владение и управление активами не будет считаться предпринимательской деятельностью фондов.

Налогообложение фондов будет отличаться от режима, созданного для переехавших в САРы компаний. Но каким оно будет, в проекте поправок не говорится. Компаниям в обмен на инвестиции (минимум 50 млн руб.) обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Они могут скрыть информацию о своих бенефициарах (данные получат лишь управляющая САРом компания, контролирующие органы и суды), не платить налог с прибыли от продажи активов и с дивидендов. Если компания сама выплачивает дивиденды, ее бенефициар заплатит 5% налога с них, если это юрлицо, и 13% – если человек. Режим налогообложения фондов и их обязательства по инвестициям не включены в текущую редакцию законопроекта, но Госдума сможет рассмотреть их как отдельные поправки, считает Башкатов.

В мае Минэкономразвития сообщало, что в САРах зарегистрировалось 10 компаний. Первым резидентом САРа на о. Русском в Приморье стала «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна. Позже на о. Октябрьском в Калининграде перерегистрировалось семь компаний, связанных с Олегом Дерипаской.

В законопроекте нужно уточнить, какие из положений Гражданского кодекса не будут распространяться на фонды в САРах, предупреждает старший юрист Deloitte Элина Коскина. Иначе могут, например, возникнуть препятствия для перевода в российские офшоры фондов, управляющих семейным капиталом, опасается она. Вряд ли найдется много желающих перенести частные фонды в Россию, скептична Воронкова, активы будут в большей безопасности, если фонды останутся за границей.