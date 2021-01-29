Суд признал экс-главу Промсвязьбанка Ананьева банкротом

В начале декабря 2020 г. Окружной суд кипрского города Лимасол вынес приказ об аресте активов Ананьевых, а также их жен Дарьи и Людмилы по всему миру на сумму до 267 млн евро. В начале января этого года Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело и предъявит обвинение Дмитрию Ананьеву в покушении на хищение принадлежащих государству трех земельных участков.