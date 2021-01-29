Суд признал экс-главу Промсвязьбанка Ананьева банкротом
Арбитражный суд Москвы признал бывшего совладельца и экс-председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом, следует из картотеки арбитражных дел. Суд открыл реализацию его имущества.
«Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — говорится в карточке дела.
Процесс реструктуризации долгов Ананьева была введен ранее Девятым арбитражным апелляционным судом по иску зерновой компании «Настюша».
Суд тогда включил в реестр требований кредиторов экс-банкира его обязательства перед зерновой компанией на сумму около 2,9 млрд руб. В деле о банкротстве к Ананьеву предъявлено также требование самого Промсвязьбанка на сумму более 282 млрд руб., но рассмотрение дела пока не началось.
Дмитрий Ананьев вместе со своим братом Алексеем заочно арестованы в России по решению Басманного суда в сентябре 2019 г. Оба объявлены в международный розыск. Они обвиняются в растрате средств Промсвязьбанка на сумму свыше 66 млрд руб. и $575 млн. Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество бывших банкиров.
В начале декабря 2020 г. Окружной суд кипрского города Лимасол вынес приказ об аресте активов Ананьевых, а также их жен Дарьи и Людмилы по всему миру на сумму до 267 млн евро. В начале января этого года Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело и предъявит обвинение Дмитрию Ананьеву в покушении на хищение принадлежащих государству трех земельных участков.