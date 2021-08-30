ВТБ подтвердил намерение вернуть контроль над «Почта банком»
ВТБ планирует получить контроль над «Почта банком», выкупив две акции у председателя правления Дмитрия Руденко, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В результате сделки ВТБ получит назад контрольный пакет «Почта банка», став владельцем 50% плюс одна акция. Сделка по покупке планируется в ближайшие месяцы, уточнил Пьянов.
«Основная мотивация состоит в том, что, по нашим оценкам, санкционные риски сейчас снизились», — отметил Пьянов. Сроки и параметры выкупа еще не определены и будут зависеть от необходимых корпоративных процедур и одобрений.
Ранее ВТБ заказал оценку рыночной стоимости двух обыкновенных акций «Почта банка», сообщал «Интерфакс». 18 августа о планах ВТБ вернуть себе контроль над «Почта банком» сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В конце 2017 г. ВТБ продал две акции «Почта банка» его председателю правления Дмитрию Руденко, потеряв при этом операционный контроль над банком. ВТБ и другой акционер банка — «Почта России» — стали владельцами одинаковых пакетов — по 50% минус одна акция. Снижение доли могло быть связано с санкциями, сообщали собеседники «Ведомостей». Сам ВТБ находится под секторальными ограничениями США и Евросоюза с 2014 г. При этом планировалось расширение санкций в начале 2018 г., тогда под санкции могли попасть дочерние структуры.
Увеличение доли позволит ВТБ консолидировать показатели «Почта банка» в отчетности. Вместо учета только прибыли дочернего банка, которая причитается ВТБ, он сможет включить все показатели «Почта банка» в отчетность.
«Почта банк» занимает 25-е место в России по активам, по данным banki.ru, и специализируется на кредитовании граждан. По итогам II квартала его кредитный портфель портфель ссуд до вычета резервов составлял 448,2 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО. Розничный кредитный портфель ВТБ на ту же дату достиг 3,97 трлн руб.
Изменение доли никак не повлияет на итоговый финансовый результат, но усилит розничную часть группы ВТБ, что соответствует стратегическим задачам госбанка, добавил Пьянов. По состоянию на 30 июня кредитный портфель «Почта банка» (до вычета резервов) составлял 10,5% розничного кредитного портфеля и 3,3% совокупного кредитного портфеля группы ВТБ, так что полная консолидация «Почта банка» существенно не изменит балансовых показателей группы, заявил Пьянов.
«Почта банк» появился в 2016 г. на базе подконтрольного ВТБ «Лето банка». «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций банка за 5,5 млрд руб.