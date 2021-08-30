ВТБ подтвердил намерение вернуть контроль над «Почта банком»

В конце 2017 г. ВТБ продал две акции «Почта банка» его председателю правления Дмитрию Руденко, потеряв при этом операционный контроль над банком. ВТБ и другой акционер банка — «Почта России» — стали владельцами одинаковых пакетов — по 50% минус одна акция. Снижение доли могло быть связано с санкциями, сообщали собеседники «Ведомостей». Сам ВТБ находится под секторальными ограничениями США и Евросоюза с 2014 г. При этом планировалось расширение санкций в начале 2018 г., тогда под санкции могли попасть дочерние структуры.