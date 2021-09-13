Тестирование прототипа платформы цифрового рубля начнется в январе 2022 года
Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля в январе 2022 г., на данный момент ведется ее разработка, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
«Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 г., как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года. В настоящее время идет активная разработка платформы», — приводит ее слова пресс-служба регулятора.
По ее словам, Банк России пока не видит препятствий к внедрению цифрового рубля. «Тем не менее сначала мы проведем тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов и предусматривает разные сценарии и различные виды операций. По результатам этого пилотирования будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также необходимые поправки в законодательство», — добавила она.
Цифровой рубль как третья форма денег будет запущен в России до 2030 г., следует из «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 г.», разработанной Министерством финансов и Центробанком во взаимодействии с федеральными органами власти, представителями бизнеса и научного сообщества. Документ размещен в государственной автоматизированной системе «Управление».
О начале разработки концепции цифрового рубля ЦБ объявил в октябре 2020 г. В апреле 2021 г. Скоробогатова сообщила о намерении запустить тестирование прототипа данной формы денег в I квартале 2022 г. Оно начнется с наиболее простых операций — например, переводов между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг. В целом тестирование займет весь следующий год, и только потом ЦБ определит, какая дорожная карта по внедрению платформы цифрового рубля будет реализовываться и в какие сроки.
Цифровой рубль обладает свойствами и наличных, и безналичных денег. Операции с ним будут проходить через единую платформу, которую внедрят в банковские приложения. При этом, подобно банкнотам, у каждой из которых есть собственный номер, «единицы» цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом. Для данной формы денежных средств также разработают специальные цифровые кошельки.