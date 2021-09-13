Власти планируют сделать цифровой рубль третьей формой денег до 2030 года

О начале разработки концепции цифрового рубля ЦБ объявил в октябре 2020 г. В апреле 2021 г. первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова сообщила о намерении запустить тестирование прототипа данной формы денег в I квартале 2022 г. Оно начнется с наиболее простых операций — например, переводов между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг. В целом тестирование займет весь следующий год, и только потом ЦБ определит, какая дорожная карта по внедрению платформы цифрового рубля будет реализовываться и в какие сроки.