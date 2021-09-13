Власти планируют сделать цифровой рубль третьей формой денег до 2030 года
Цифровой рубль как третья форма денег будет запущен в России до 2030 г., следует из «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года», разработанной Министерством финансов и Центробанком во взаимодействии с федеральными органами власти, представителями бизнеса и научного сообщества. Документ размещен в государственной автоматизированной системе «Управление».
«Одним из ключевых проектов в области цифровизации в перспективе до 2030 года станет запуск цифрового рубля — третей формы денег, выпускаемой Банком России и являющейся его обязательством», — говорится в документе.
О разработке и представлении данной стратегии на общественное обсуждении Минфин сообщил ранее сегодня. Отмечалось, что развитие цифровизации на финансовом рынке страны является одной из целей властей на ближайшее десятилетие. В документе сказано, что «введение цифрового рубля будет способствовать дальнейшему развитию платежной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса».
О начале разработки концепции цифрового рубля ЦБ объявил в октябре 2020 г. В апреле 2021 г. первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова сообщила о намерении запустить тестирование прототипа данной формы денег в I квартале 2022 г. Оно начнется с наиболее простых операций — например, переводов между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг. В целом тестирование займет весь следующий год, и только потом ЦБ определит, какая дорожная карта по внедрению платформы цифрового рубля будет реализовываться и в какие сроки.
Цифровой рубль обладает свойствами и наличных, и безналичных денег. Операции с ним будут проходить через единую платформу, которую внедрят в банковские приложения. При этом, подобно банкнотам, у каждой из которых есть собственный номер, «единицы» цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом. Для данной формы денежных средств также разработают специальные цифровые кошельки.