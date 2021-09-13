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Власти планируют сделать цифровой рубль третьей формой денег до 2030 года

Ведомости

Цифровой рубль как третья форма денег будет запущен в России до 2030 г., следует из «Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года», разработанной Министерством финансов и Центробанком во взаимодействии с федеральными органами власти, представителями бизнеса и научного сообщества. Документ размещен в государственной автоматизированной системе «Управление».

«Одним из ключевых проектов в области цифровизации в перспективе до 2030 года станет запуск цифрового рубля — третей формы денег, выпускаемой Банком России и являющейся его обязательством», — говорится в документе.

О разработке и представлении данной стратегии на общественное обсуждении Минфин сообщил ранее сегодня. Отмечалось, что развитие цифровизации на финансовом рынке страны является одной из целей властей на ближайшее десятилетие. В документе сказано, что «введение цифрового рубля будет способствовать дальнейшему развитию платежной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса».

О начале разработки концепции цифрового рубля ЦБ объявил в октябре 2020 г. В апреле 2021 г. первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова сообщила о намерении запустить тестирование прототипа данной формы денег в I квартале 2022 г. Оно начнется с наиболее простых операций — например, переводов между физическими лицами, а также от физических лиц юридическим при оплате товаров и услуг. В целом тестирование займет весь следующий год, и только потом ЦБ определит, какая дорожная карта по внедрению платформы цифрового рубля будет реализовываться и в какие сроки.

Цифровой рубль обладает свойствами и наличных, и безналичных денег. Операции с ним будут проходить через единую платформу, которую внедрят в банковские приложения. При этом, подобно банкнотам, у каждой из которых есть собственный номер, «единицы» цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом. Для данной формы денежных средств также разработают специальные цифровые кошельки.

Ранее по теме: ЦБ заявил о старте тестирования цифрового рубля в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных