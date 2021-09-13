Минфин и ЦБ разработали стратегию развития финрынка до 2030 года
Министерство финансов и Банк России во взаимодействии с федеральными органами власти, представителями бизнеса и научного сообщества разработали и представили на общественное обсуждение «Стратегию развития финансового рынка до 2030 г.», сообщила пресс-служба Минфина. Отмечается, что это первый подобный документ «стратегического планирования», совместно созданный ведомствами.
«Цель документа — повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом. Основная часть документа посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей финансовых услуг и финансовому просвещению», — рассказали в министерстве.
Также в числе главных задач стратегии Минфин назвал «развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса» в России. В ведомстве заявили о необходимости создания условий для того, чтобы финансовые организации предлагали клиенту соответствующие его потребностям продукты и услуги. Для этого нужно развивать корпоративную культуру и этику взаимодействия финансовых посредников с гражданами, отмечается в документе.
Среди других целей стратегии — обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности в России, развитие рынка ценных бумаг, цифровизации, маркетплейсов, конкуренции и Open API (принципов открытых интерфейсов, когда финансовые организации могут обмениваться данными с внешними информационными системами и предоставлять им готовые сервисы. — Прим. ред.). Кроме того, в документе отмечается необходимость уменьшения роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка.
Ранее, в конце июля, ЦБ представил проект «Основных направлений развития финансового рынка» в стране на период с 2022 по 2024 г. Регулятор выделил восемь приоритетных задач, среди которых в том числе повышение финансовой грамотности населения, содействие конкуренции на финансовом рынке и расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого развития (ESG).