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Минфин и ЦБ разработали стратегию развития финрынка до 2030 года

Ведомости

Министерство финансов и Банк России во взаимодействии с федеральными органами власти, представителями бизнеса и научного сообщества разработали и представили на общественное обсуждение «Стратегию развития финансового рынка до 2030 г.», сообщила пресс-служба Минфина. Отмечается, что это первый подобный документ «стратегического планирования», совместно созданный ведомствами.

«Цель документа — повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом. Основная часть документа посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей финансовых услуг и финансовому просвещению», — рассказали в министерстве.

Также в числе главных задач стратегии Минфин назвал «развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса» в России. В ведомстве заявили о необходимости создания условий для того, чтобы финансовые организации предлагали клиенту соответствующие его потребностям продукты и услуги. Для этого нужно развивать корпоративную культуру и этику взаимодействия финансовых посредников с гражданами, отмечается в документе.

Среди других целей стратегии — обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности в России, развитие рынка ценных бумаг, цифровизации, маркетплейсов, конкуренции и Open API (принципов открытых интерфейсов, когда финансовые организации могут обмениваться данными с внешними информационными системами и предоставлять им готовые сервисы. — Прим. ред.). Кроме того, в документе отмечается необходимость уменьшения роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка. 

Ранее, в конце июля, ЦБ представил проект «Основных направлений развития финансового рынка» в стране на период с 2022 по 2024 г. Регулятор выделил восемь приоритетных задач, среди которых в том числе повышение финансовой грамотности населения,  содействие конкуренции на финансовом рынке и расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого развития (ESG).

Ранее по теме: ЦБ назвал основные приоритеты развития финрынка в ближайшие три года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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