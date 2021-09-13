Минфин и ЦБ разработали стратегию развития финрынка до 2030 года

Также в числе главных задач стратегии Минфин назвал «развитие инновационного, клиентоориентированного и этичного бизнеса» в России. В ведомстве заявили о необходимости создания условий для того, чтобы финансовые организации предлагали клиенту соответствующие его потребностям продукты и услуги. Для этого нужно развивать корпоративную культуру и этику взаимодействия финансовых посредников с гражданами, отмечается в документе.