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Набиуллина призвала банки избавляться от непрофильных активов

Ведомости

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина хотела бы, чтобы российские банки избавились от непрофильных и проблемных активов. Об этом она заявила в интервью РБК.

«В общем, да. Это реально смесь банковской деятельности с инвестиционной», — ответила Набиуллина на вопрос, хотела бы она, чтобы при идеальной картине мира банки распродали все непрофильные активы. Она отметила, что банк должен заниматься инвестированием за счет капитала акционеров, а не за счет вкладчиков.

Непрофильные активы, по ее словам, появляются у банков в период кризиса, когда заемщики уходят с рынка и оставляют банкам залоги. Однако когда-то банки должны избавляться от таких активов, а на рынке складывается ситуация, когда шлейф непрофильных активов от кризиса к кризису только увеличивается. По мнению председателя ЦБ, это может создать риски для кредиторов и заемщиков.

С появлением экосистем тема регулирования непрофильных активов в банках обострилась. «Это перестало быть просто проблемой непрофильных или проблемных активов, которая не решалась от кризиса к кризису. Теперь это становится бизнес-моделью банков. И, конечно, тот факт, что это стратегия, вызывает вопрос», — сказала она. Если бы регулирование распространялось только на экосистемы, «банки бы стали спорить с ЦБ, что входит в экосистему». Банк России, по ее словам, не против, чтобы российские банки развивали экосистемы, но они должны соблюдать интересы вкладчиков и кредиторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных