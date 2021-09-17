Набиуллина призвала банки избавляться от непрофильных активов
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина хотела бы, чтобы российские банки избавились от непрофильных и проблемных активов. Об этом она заявила в интервью РБК.
«В общем, да. Это реально смесь банковской деятельности с инвестиционной», — ответила Набиуллина на вопрос, хотела бы она, чтобы при идеальной картине мира банки распродали все непрофильные активы. Она отметила, что банк должен заниматься инвестированием за счет капитала акционеров, а не за счет вкладчиков.
Непрофильные активы, по ее словам, появляются у банков в период кризиса, когда заемщики уходят с рынка и оставляют банкам залоги. Однако когда-то банки должны избавляться от таких активов, а на рынке складывается ситуация, когда шлейф непрофильных активов от кризиса к кризису только увеличивается. По мнению председателя ЦБ, это может создать риски для кредиторов и заемщиков.
С появлением экосистем тема регулирования непрофильных активов в банках обострилась. «Это перестало быть просто проблемой непрофильных или проблемных активов, которая не решалась от кризиса к кризису. Теперь это становится бизнес-моделью банков. И, конечно, тот факт, что это стратегия, вызывает вопрос», — сказала она. Если бы регулирование распространялось только на экосистемы, «банки бы стали спорить с ЦБ, что входит в экосистему». Банк России, по ее словам, не против, чтобы российские банки развивали экосистемы, но они должны соблюдать интересы вкладчиков и кредиторов.