Набиуллина призвала банки избавляться от непрофильных активов

С появлением экосистем тема регулирования непрофильных активов в банках обострилась. «Это перестало быть просто проблемой непрофильных или проблемных активов, которая не решалась от кризиса к кризису. Теперь это становится бизнес-моделью банков. И, конечно, тот факт, что это стратегия, вызывает вопрос», — сказала она. Если бы регулирование распространялось только на экосистемы, «банки бы стали спорить с ЦБ, что входит в экосистему». Банк России, по ее словам, не против, чтобы российские банки развивали экосистемы, но они должны соблюдать интересы вкладчиков и кредиторов.