ЦБ заявил о планах распространить свою «антиотмывочную» платформу на физлиц

Изначально платформу планируется создать для оценки компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Их распределят по уровню риска участия в незаконных финансовых операциях по принципу светофора: высокий риск — красный уровень, средний — желтый, низкий — зеленый. Предприятиям с зеленым уровнем риска не будут отказывать в открытии банковского счета, проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и ИП, которые также имеют зеленый уровень риска. Клиентам с желтым уровнем банк сможет при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. В отношении компаний и ИП с красным уровнем риска установят запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, а также ограничат им доступ к Системе быстрых платежей и запретят использовать электронные средства платежа.