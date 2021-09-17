ЦБ заявил о планах распространить свою «антиотмывочную» платформу на физлиц
Банк России собирается распространить на физических лиц разрабатываемую им платформу «Знай своего клиента», направленную на противодействие «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».
Изначально платформу планируется создать для оценки компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Их распределят по уровню риска участия в незаконных финансовых операциях по принципу светофора: высокий риск — красный уровень, средний — желтый, низкий — зеленый. Предприятиям с зеленым уровнем риска не будут отказывать в открытии банковского счета, проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и ИП, которые также имеют зеленый уровень риска. Клиентам с желтым уровнем банк сможет при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. В отношении компаний и ИП с красным уровнем риска установят запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, а также ограничат им доступ к Системе быстрых платежей и запретят использовать электронные средства платежа.
«Конечно, после того как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, мы, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц. Но здесь нужно понимать, что физическое лицо — это уже более тонкая категория, чем юридические лица и индивидуальные предприниматели, хотя последние тоже являются физическими лицами», — сказал Ясинский.
По его словам, прежде чем распространить «светофор» на граждан, надо в течение полугода-года посмотреть, как платформа будет работать с юрлицами. Предполагается, что в отношении физлиц она будет устроена аналогичным образом: банки смогут видеть весь массив информации о гражданах для оценки уровня риска, уточнил представитель ЦБ в разговоре с журналистами.
«Но физики — более чувствительная тема. Плюс есть абсолютно банальная причина: нет обязательного идентификатора универсального, в отличие от юрлиц и ИП, и это не дает возможности в режиме реального времени в полном объеме анализировать платежную историю. Это технический момент, он будет рано или поздно разрешен», — уточнил Ясинский.
Сейчас в «Основных направления развития финансовых технологий» ЦБ указано, что планируется разработать сквозной идентификатор клиента, напомнил он. Этот идентификатор позволит собрать массив персональных данных клиента и обеспечит возможность предоставления различных видов информации о нем заинтересованным органам и организациям, в том числе для оказания финансовых услуг.
«Сегодня банки во многих случаях перестраховываются для того, чтобы не иметь претензий со стороны ЦБ. А эта перестраховка приводит к тому, что дополнительные издержки несут абсолютно добросовестные клиенты», — сказал Ясинский.
О намерении создать платформу ЦБ заявил еще в 2019 г. В ноябре 2020 г. соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. Впоследствии документ отозвали и в феврале 2021 г. представили обновленную версию. Там говорилось, что банки могут и дальше самостоятельно оценивать своих клиентов, а платформа станет для них «дополнительным информационным ресурсом».
Из пояснительной записки к законопроекту, который сейчас находится на стадии рассмотрения Госдумой, следует, что примерно 99% из 7,1 млн компаний и ИП, по оценке ЦБ, относятся к категории низкого уровня риска. Еще до 0,3% приходятся на средний уровень, а не более 0,7% — на высокий.