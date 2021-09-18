Аналитики зафиксировали снижение выдачи ипотеки в августе
В августе российские банки выдали около 54 500 ипотечных кредитов, что на 2% меньше показателя за июль этого года и на 21,4% – показателя за август прошлого года. Сокращение объемов выдачи связано, в первую очередь, с изменениями условий льготной госпрограммы, сообщает ТАСС со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
«Продажи ипотечных кредитов в августе находятся на уровне, сопоставимом с июлем, что безусловно ниже уровней предыдущих месяцев. Основной причиной снижения объема являются существенные изменения в программе государственной поддержки ипотечного кредитования, в результате которых снизились выдачи в крупнейших городах», – заявил агентству гендиректор бюро Олег Лагуткин.
Программа льготной ипотеки под 6,5% для покупки жилья в многоквартирных новостройках была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г., а 4 июля президент Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 г.
С 1 июля этого года правительство пересмотрело условия льготной программы на ипотеку в новостройках. Максимальную ставку повысили с 6,5 до 7% годовых, а размер кредита снизили до 3 млн с 6 млн руб. для большинства регионов. По данным исследовательской компании Frank RG, после этого, в июле, объем выдачи ипотеки упал на 20%.