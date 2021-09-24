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ЦБ аннулировал лицензию НКО «Финчер»

Ведомости

Банк России 24 сентября аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер», сообщила пресс-служба регулятора.

Такое решение было принято по ходатайству самой НКО. Ранее ее общее собрание участников приняло решение о добровольной ликвидации. 

ЦБ отметил, что у «Финчера», согласно отчетности, есть достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов. По данным на 1 сентября, организация занимала 350-е место в банковской системе России по величине активов. Участником системы страхования вкладов она не являлась.

НКО была зарегистрирована в июне 2008 г. и специализировалась на оказании услуг инкассации. Убыток «Финчера» за I квартал 2021 г. составил 29,9 млн руб. против 34,2 млн в аналогичный период прошлого года. Убыток за 2020 г. сложился на уровне 105,6 млн руб. после 1,6 млн руб. в 2019 г., следует из отчетности организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных