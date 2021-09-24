ЦБ аннулировал лицензию НКО «Финчер»

НКО была зарегистрирована в июне 2008 г. и специализировалась на оказании услуг инкассации. Убыток «Финчера» за I квартал 2021 г. составил 29,9 млн руб. против 34,2 млн в аналогичный период прошлого года. Убыток за 2020 г. сложился на уровне 105,6 млн руб. после 1,6 млн руб. в 2019 г., следует из отчетности организации.