ЦБ раскрыл подробности масштабной кибератаки на российские организации
Масштабной кибератаке в августе и сентябре этого года подверглись до 15 финансовых организаций России, сообщил в ходе конференции Ассоциации банков России (АБР) первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.
«Атаке подверглись не все банки, не все финансовые организации, но подверглось довольно большое количество, в зависимости от того, когда это происходило: порядка от 10 до 15 финансовых организаций», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что в конце августа кредитная организация отразила «самую мощную в мире кибератаку». По его словам, ей также были подвержены другие финансовые структуры России, причем работоспособность некоторых из них в результате действительно ухудшилась.
Атаки производились из нескольких стран, отметил Кузнецов. Они были настолько мощными, что «другие организации точно могли бы» пострадать, подчеркнул он.
Сычев эту информацию опроверг. Он отметил, что ни один банк, столкнувшийся с кибератакой, в итоге не потерял свою работоспособность.
По словам представителя ЦБ, в основном под удар попали финансовые организации, обслуживающие электронную коммерцию. Атаки представляли собой комбинацию нескольких DDos-техник нарушения доступности, но большая их часть была «отброшена теми средствами, которые есть у финансовых организаций», автоматически, резюмировал Сычев.