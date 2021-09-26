В Госдуме сообщили о работе над законопроектом о цифровом архиве
Закон о цифровом архиве, работа над которым начнется в осеннюю сессию, позволит банкам полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами, сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия».
«Мы хотим принять закон, по которому вся информация будет храниться на носителях. Правда, она должна дублироваться, чтобы не было рисков потерь. Не надо будет в огромных количествах закупать бумагу. Это огромная экономия, снижение издержек», – рассказал он.
По его оценке, переход на электронные носители позволит банкам ежегодно экономить миллиарды долларов. В Банке России сообщили изданию, что электронный документооборот, на который благодаря новому закону смогут перейти банки, позволит сократить издержки на хранение и обработку бумажных документов.