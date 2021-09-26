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В Госдуме сообщили о работе над законопроектом о цифровом архиве

Ведомости

Закон о цифровом архиве, работа над которым начнется в осеннюю сессию, позволит банкам полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами, сообщил глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия».

«Мы хотим принять закон, по которому вся информация будет храниться на носителях. Правда, она должна дублироваться, чтобы не было рисков потерь. Не надо будет в огромных количествах закупать бумагу. Это огромная экономия, снижение издержек», – рассказал он.

По его оценке, переход на электронные носители позволит банкам ежегодно экономить миллиарды долларов. В Банке России сообщили изданию, что электронный документооборот, на который благодаря новому закону смогут перейти банки, позволит сократить издержки на хранение и обработку бумажных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных