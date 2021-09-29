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СМИ: вице-президент Сбербанка стала фигурантом дела о мошенничестве

Ведомости

Вице-президент Сбербанка, бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении более 50 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Расследование проводится по факту мошенничества с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 млн руб., заключенными в 2019 году.

«По материалам следствия, к этой деятельности причастна вице-президент ПАО "Сбербанк", директор дивизиона "Цифровые образовательные платформы" Марина Ракова, которая с 2018 по 2020 год была замглавы Минпросвещения России», — заявил источник агентства.

Собеседник агентства рассказал, что эти контракты, которые теперь проверят правоохранители, были заключены при участии Раковой. Будучи замминистра, она якобы пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования, учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование», уточнил источник. Профильные экспертизы нашли в них признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям».

По данным «РИА Новости», накануне правоохранители провели обыски по месту жительства Раковой, а также в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе — высокопоставленных.

В пресс-службе кредитной организации на просьбу прокомментировать распространенную информацию заявили «Ведомостям», что «данный запрос не имеет отношения к деятельности Сбербанка».

Ракова была назначена вице-президентом Сбербанка в марте 2020 г. Она является директором дивизиона «Цифровые платформы образования». До этого, с 2018 по 2020 г., Ракова занимала пост заместителя министра просвещения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных