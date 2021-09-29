СМИ: вице-президент Сбербанка стала фигурантом дела о мошенничестве

Собеседник агентства рассказал, что эти контракты, которые теперь проверят правоохранители, были заключены при участии Раковой. Будучи замминистра, она якобы пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования, учредителем которого является Минпросвещения, бюджетных средств, предназначенных на госконтракты в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование», уточнил источник. Профильные экспертизы нашли в них признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям».