ВТБ отказался предлагать Минфину особые условия по выкупу префов
Минфин «не дождется» от ВТБ улучшенных условий по обратному выкупу привилегированных акций, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«От банка ВТБ не будет никаких предложений по мультипликации какого-то сценария обратного выкупа этих привилегированных акций на улучшенных для Минфина условиях. Минфин и не дождется от нас улучшенного предложения», — отметил он. Объяснение, по словам Пьянова, простое: предыдущее предложение было максимальным с точки зрения нейтральности для ВТБ относительно нагрузки на капитал.
«Любое улучшение условий приведет к дополнительной нагрузке на капитал для банка ВТБ, и наша позиция, что это несправедливо по отношению к обыкновенным акционерам, чьи интересы мы также обязаны защищать», — заявил Пьянов.
По его словам, если смотреть в будущее, то улучшения условий предложения в направлении усовершенствования по обратному выкупу не будет, но дискуссия по размеру дивидендов по привилегированным акциям может являться одним из рычагов для банка по урегулированию и улучшению своей капитальной позиции.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял о готовности Минфина рассмотреть новую идею ВТБ по выкупу своих привилегированных акций, но банк ее пока не предоставил. «С тех пор как ВТБ предложил в первый раз вариант, когда не удалось построить финансовую модель, чтобы она была приемлемой и для них, и для нас, ничего не происходит», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Сейчас в капитале ВТБ есть два типа привилегированных акций: одни находятся в собственности у Росимущества, вторые – у Агентства по страхованию вкладов. ВТБ предлагал Минфину постепенно выкупить за семь лет привилегированные акции обоих типов в общем на 521 млрд руб. Предложение не устроило Минфин. Наличие привилегированных акций негативно влияет на восприятие ВТБ инвесторами, потому что даже институциональному инвестору сложно оценить рыночную стоимость и спрогнозировать дивидендный поток по этому типу акций, сообщил Пьянов. Дивиденды на привилегированные акции перечисляются в федеральный бюджет (в 2016-2020 гг. дивидендные выплаты ВТБ на префы составили почти 100 млрд руб.).