ВТБ отказался предлагать Минфину особые условия по выкупу префов

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял о готовности Минфина рассмотреть новую идею ВТБ по выкупу своих привилегированных акций, но банк ее пока не предоставил. «С тех пор как ВТБ предложил в первый раз вариант, когда не удалось построить финансовую модель, чтобы она была приемлемой и для них, и для нас, ничего не происходит», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).