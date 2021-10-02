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Брокеры сообщили первые результаты тестирований частных инвесторов

Ведомости

Клиенты брокерских компаний справляются с тестами на знание рисков финансовых продуктов в 40% случаев и чаще, показал опрос, который провел РБК. С 1 октября тестирование на знание финансовых инструментов стало обязательным для неквалифицированных инвесторов. Успешное прохождение заданий открывает доступ к сложным финансовым продуктам.

Некоторые брокерские компании ввели тестирование еще в сентябре. Так, среди пользователей «Тинькофф» тесты успешно прошли более 40% клиентов, заявил РБК представитель компании. В «Финаме» тесты успешно сдали 49,1% клиентов, в «Открытие Инвестициях» — 59%, в компании «БКС Мир Инвестиций» — 87%. В пресс-службах Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка РБК сообщили, что запускают тестирование только с 1 октября.

По данным издания, наиболее востребованными оказались тесты на доступ к торгам акциями и валютой. Сложности с прохождением теста возникли у почти двух тысяч клиентов, желающих попасть на рынок Forex. Почти не возникло проблем с тестированием на доступ к необеспеченным сделкам (торговле на заемные средства брокера), испытанием прошли более 80% инвесторов. По данным издания, наиболее востребованными оказались тесты на доступ к торгам акциями и валютой.

ЦБ подготовил 11 тем для тестов, в каждой из которых по семь вопросов. Три из них — на самооценку, ответы на них не влияют на результат. Еще четыре — на проверку знаний, и ответить правильно нужно на все. Проходить тест не нужно, если до 1 октября 2021 года инвестор успел совершить хотя бы одну сделку по выбранному инструменту. Тестирование также не нужно имеющим статус квалифицированного инвестора.

ЦБ подготовил 11 тем для тестов, в каждой из которых по семь вопросов. Три из них — на самооценку, ответы на них не влияют на результат. Еще четыре — на проверку знаний, и ответить правильно нужно на все. Проходить тест не нужно, если до 1 октября 2021 года инвестор успел совершить хотя бы одну сделку по выбранному инструменту. Тестирование также не нужно имеющим статус квалифицированного инвестора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных