Брокеры сообщили первые результаты тестирований частных инвесторов
Клиенты брокерских компаний справляются с тестами на знание рисков финансовых продуктов в 40% случаев и чаще, показал опрос, который провел РБК. С 1 октября тестирование на знание финансовых инструментов стало обязательным для неквалифицированных инвесторов. Успешное прохождение заданий открывает доступ к сложным финансовым продуктам.
Некоторые брокерские компании ввели тестирование еще в сентябре. Так, среди пользователей «Тинькофф» тесты успешно прошли более 40% клиентов, заявил РБК представитель компании. В «Финаме» тесты успешно сдали 49,1% клиентов, в «Открытие Инвестициях» — 59%, в компании «БКС Мир Инвестиций» — 87%. В пресс-службах Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка РБК сообщили, что запускают тестирование только с 1 октября.
По данным издания, наиболее востребованными оказались тесты на доступ к торгам акциями и валютой. Сложности с прохождением теста возникли у почти двух тысяч клиентов, желающих попасть на рынок Forex. Почти не возникло проблем с тестированием на доступ к необеспеченным сделкам (торговле на заемные средства брокера), испытанием прошли более 80% инвесторов. По данным издания, наиболее востребованными оказались тесты на доступ к торгам акциями и валютой.
ЦБ подготовил 11 тем для тестов, в каждой из которых по семь вопросов. Три из них — на самооценку, ответы на них не влияют на результат. Еще четыре — на проверку знаний, и ответить правильно нужно на все. Проходить тест не нужно, если до 1 октября 2021 года инвестор успел совершить хотя бы одну сделку по выбранному инструменту. Тестирование также не нужно имеющим статус квалифицированного инвестора.
ЦБ подготовил 11 тем для тестов, в каждой из которых по семь вопросов. Три из них — на самооценку, ответы на них не влияют на результат. Еще четыре — на проверку знаний, и ответить правильно нужно на все. Проходить тест не нужно, если до 1 октября 2021 года инвестор успел совершить хотя бы одну сделку по выбранному инструменту. Тестирование также не нужно имеющим статус квалифицированного инвестора.