Брокеры сообщили первые результаты тестирований частных инвесторов

ЦБ подготовил 11 тем для тестов, в каждой из которых по семь вопросов. Три из них — на самооценку, ответы на них не влияют на результат. Еще четыре — на проверку знаний, и ответить правильно нужно на все. Проходить тест не нужно, если до 1 октября 2021 года инвестор успел совершить хотя бы одну сделку по выбранному инструменту. Тестирование также не нужно имеющим статус квалифицированного инвестора.