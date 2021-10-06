Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

На 10:23 мск рублевый индекс вырос на 0,68% к закрытию предыдущего дня торгов и составил 4253,7 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,48% к закрытию вчерашних торгов и составил 1848,95 пункта. Это максимальное значение с августа 2011 г.



Индекс Мосбиржи уверенно растет с начала сентября на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подорожавшей нефти и рекордно высоких цен на газ в преддверии зимы.