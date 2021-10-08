ЦБ заинтересовался данными о переводах денег с карты на карту

Управляющий RTM Group Евгений Царев назвал альтернативным, более контролируемым способом перевода средств использование Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ. Так, если сейчас при блокировке одной карты пользователя других остаются действующими, то в СБП, по сути, у клиента один аккаунт — если заблокируют его, то операции нельзя будет совершать по всем счетам. По мнению эксперта, сейчас, пока регулятор популяризирует свою систему, подобные блокировки не реализуются, однако в дальнейшем ситуация может измениться. Тогда есть риск, что проблемы возникнут как у мошенников, так и у добросовестных граждан, попавших под подозрение, резюмировал Царев.