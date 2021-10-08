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ЦБ заинтересовался данными о переводах денег с карты на карту

Ведомости

Банк России потребовал у участников платежного рынка до 18 октября предоставить ему данные о выявлении ими операций по выведению средств через переводы с одной карты на другую (P2P), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий запрос регулятора к финансовым организациям.

ЦБ указал сообщить о лимитах и ограничениях по таким операциям, раскрыть параметры их мониторинга — в частности, количество и объем переводов с использованием карты одного плательщика, а также способы выявления участников схем хищений денег («дропперов»), механизмы контроля платежей и прочее. Вдобавок регулятор запросил у банков реестр операций и данные о размере комиссий по ним.

В ЦБ, комментируя инициативу, пояснили, что «целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям». При этом регулятор не ставит задачу сократить объем подобных транзакций. Так, ЦБ хочет определить лучшие практики по их выявлению и, возможно, подготовить для банков рекомендации по совершенствованию систем управления рисками.

Член совета директоров РНКО «Платежный центр» (оператор платежной системы «Золотая корона») Александр Погудин заявил, что эффективных методов по контролю за P2P-операциями нет. 

«Не существует эффективных методов по контролю за операциями "карта — карта", когда сервис предоставляется внешним клиентам. Банк объективно в этом случае лишен возможности оценить легализационные риски конкретной операции», — сказал он.

Управляющий RTM Group Евгений Царев назвал альтернативным, более контролируемым способом перевода средств использование Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ. Так, если сейчас при блокировке одной карты пользователя других остаются действующими, то в СБП, по сути, у клиента один аккаунт — если заблокируют его, то операции нельзя будет совершать по всем счетам. По мнению эксперта, сейчас, пока регулятор популяризирует свою систему, подобные блокировки не реализуются, однако в дальнейшем ситуация может измениться. Тогда есть риск, что проблемы возникнут как у мошенников, так и у добросовестных граждан, попавших под подозрение, резюмировал Царев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных