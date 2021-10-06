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Власти решают проблему расчетов через иностранные электронные кошельки

Российские торговцы из-за новых правил не могут платить иностранным поставщикам
Екатерина Литова Владислав Новый
Getty Images

С 1 июля по закону о валютном контроле российским резидентам нельзя использовать иностранные электронные кошельки (например, Alipay, WebMoney, PayPal) в коммерческих целях – рассчитываться по внешнеторговым договорам, принимать через такие кошельки оплату за товары, работы или услуги. Это оказалось проблемой для розничных продавцов на зарубежных маркетплейсах: модель расчетов по внешнеторговым договорам именно с использованием кошельков применяется на большинстве зарубежных электронных торговых площадок, рассказала директор по совершенствованию регулирования экспортной деятельности Российского экспортного центра (РЭЦ) Екатерина Барвалина.

Власти проблему, которую сами же создали, признают: рабочая группа с участием Минфина, Банка России, Минэкономразвития, ФНС, ФТС готовит изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», сообщили «Ведомостям» представители Минфина, ЦБ и РЭЦ. Обсуждаемые рабочей группой изменения, по словам представителя РЭЦ, направлены на снятие запрета на переводы денег в рамках внешнеторговой деятельности. Представитель Минфина сообщил, что поправки в закон о валютном регулировании сейчас проходят процедуру межведомственного согласования. В РЭЦ рассчитывают, что готовящиеся изменения пройдут в Госдуме в период осенней сессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных