Власти решают проблему расчетов через иностранные электронные кошельки

С 1 июля по закону о валютном контроле российским резидентам нельзя использовать иностранные электронные кошельки (например, Alipay, WebMoney, PayPal) в коммерческих целях – рассчитываться по внешнеторговым договорам, принимать через такие кошельки оплату за товары, работы или услуги. Это оказалось проблемой для розничных продавцов на зарубежных маркетплейсах: модель расчетов по внешнеторговым договорам именно с использованием кошельков применяется на большинстве зарубежных электронных торговых площадок, рассказала директор по совершенствованию регулирования экспортной деятельности Российского экспортного центра (РЭЦ) Екатерина Барвалина.