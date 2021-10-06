Власти решают проблему расчетов через иностранные электронные кошельки

Власти решают проблему расчетов через иностранные электронные кошелькиРоссийские торговцы из-за новых правил не могут платить иностранным поставщикам
С 1 июля по закону о валютном контроле российским резидентам нельзя использовать иностранные электронные кошельки (например, Alipay, WebMoney, PayPal) в коммерческих целях – рассчитываться по внешнеторговым договорам, принимать через такие кошельки оплату за товары, работы или услуги. Это оказалось проблемой для розничных продавцов на зарубежных маркетплейсах: модель расчетов по внешнеторговым договорам именно с использованием кошельков применяется на большинстве зарубежных электронных торговых площадок, рассказала директор по совершенствованию регулирования экспортной деятельности Российского экспортного центра (РЭЦ) Екатерина Барвалина.
Власти проблему, которую сами же создали, признают: рабочая группа с участием Минфина, Банка России, Минэкономразвития, ФНС, ФТС готовит изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», сообщили «Ведомостям» представители Минфина, ЦБ и РЭЦ. Обсуждаемые рабочей группой изменения, по словам представителя РЭЦ, направлены на снятие запрета на переводы денег в рамках внешнеторговой деятельности. Представитель Минфина сообщил, что поправки в закон о валютном регулировании сейчас проходят процедуру межведомственного согласования. В РЭЦ рассчитывают, что готовящиеся изменения пройдут в Госдуме в период осенней сессии.